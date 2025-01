Aseguran que Nicola Porcella podría enfrentar una denuncia por presunta violencia a una mujer, él se defiende: "es totalmente falso"

El inicio de 2025 para Nicola Porcella no ha sido fácil. El querido peruano, que ganó popularidad en México tras su participación en La Casa de los Famosos, se encuentra en medio del ojo del huracán. Esta vez es mucho más seria la situación, pues, podría enfrentar una acusación grave. Y es que, una mujer lo habría denunciado por presunto maltrato y amenazas, una situación que ha generado revuelo en los medios de comunicación y en las redes sociales.

La denuncia fue dada a conocer por el canal de espectáculos en YouTube, Kadri Paparazzi, que detalló que la mujer, cuya identidad aún no ha sido revelada, habría abandonado la CDMX tras sufrir una serie de intimidaciones por parte del ganador del segundo lugar de La Casa de los Famosos México. De acuerdo con los conductores del programa, la supuesta víctima necesitó atención psicológica y asesoría legal para poder proceder en contra de Nicola. Sin embargo, el peruano ya se defendió y habló al respecto.

Nicola Porcella se defiende de acusaciones

Tras los señalamientos en su contra, Nicola decidió romper el silencio respecto al tema y habló con los medios de comunicación a su salida de las instalaciones de Televisa, fue ahí en donde el también actor desmintió de manera tajante las acusaciones de agresión a una mujer.

"Es mentira y para generar esa noticia necesitan dos", afirmó con firmeza.

Además, destacó que él está enfocado en su carrera y que no tiene intenciones de hacerle daño a nadie, por lo que se mostró molesto, ya que asegura que este tipo de acusaciones en su contra dañan a sus seres queridos.

"Yo estoy enfocado en mi trabajo, no hago daño a nadie, no pienso hacer daño a nadie, vivo muy tranquilo”

En su defensa, Nicola Porcella aseguró que ha aprendido a manejar las situaciones conflictivas con cautela. "Ya aprendí a cuidarme mucho, a siempre tener todo bien ordenado, a no hacer daño, a tener mis pruebas; si pasa algo, estoy tranquilo", comentó con confianza.

El exintegrante de La Casa de los Famosos enfatizó que aunque las noticias de este tipo le incomodan, especialmente por el impacto que generan en su entorno familiar, prefiere no gastar su energía en ellas. "Son temas que no voy a tocar más porque no voy a gastar mi energía ni regalar lo que tanto me ha costado a gente que quiere hacer daño", concluyó. Esta declaración dejó entrever la posibilidad de que Porcella pueda tomar acciones legales en caso de que se demuestre que las acusaciones son falsas.

El pasado persigue a Nicola Porcella

Esta no es la primera vez que Nicola Porcella enfrenta señalamientos públicos relacionados con su comportamiento hacia mujeres. Antes de llegar a México y lograr la fama en nuestro país, el artista fue vinculado con conflictos sentimentales que trascendieron en los medios. En 2019, los rumores de maltrato emocional hacia la influencer Angie Arizaga tomaron relevancia, y previamente, tuvo una relación controvertida con la modelo Lesly Reyna.

Sin embargo, en esos casos las acusaciones no llegaron a mayores y el actor nunca fue legalmente procesado. Además, Nicola siempre ha hablado abiertamente de estos temas, pues asegura que le provocaron un gran dolor, así como un fuerte impacto en su carrera.

