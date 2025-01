Un niño de dos años muere tras quedar atrapado bajo el hielo mientras jugaba en un trineo

Un día de diversión invernal se convirtió en una tragedia inimaginable cuando un pequeño niño perdió la vida en un accidente de trineo en Whitsett, Carolina del Norte.

Ayden Sasser, quien de acuerdo con distintas versiones tenía tan sólo dos años de edad, quedó atrapado bajo el hielo de un estanque mientras disfrutaba de la nieve recién caída.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Guilford, el trágico incidente ocurrió el pasado sábado cuando el niño se deslizaba en trineo cerca de su hogar, en compañía de su familia.

Repentinamente, su trineo se hundió en un estanque cercano y quedó atrapado bajo el hielo, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Guilford en un comunicado.

Las llamadas al 911 capturaron la desesperación de sus familiares, quienes rogaban por la vida del pequeño, mientras luchaban por rescatar a Ayden del agua helada.

“Por favor, por favor, por favor. Hay hielo delgado y están tratando de llegar a él. Están tratando de ayudar”, dijo la mujer que realizó la llamada, la cual no fue identificada por la Policía.

La persona que llamó dijo que el niño estaba cerca del medio del lago y dos personas saltaron al agua para ayudarlo.

“Creo que lo atraparon. Pero hace mucho frío. No lo sé. Estuvo allí un minuto. Probablemente esté helado. No creo que esté bien. Tengo miedo. No quiero que muera”, se escucha decir a la persona que llama, entre sollozos.