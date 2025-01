Gemelas desaparecen tras ser vistas caminando por la madrugada y surge una inesperada pista

Eliza y Henrietta Huszti son unas gemelas que desaparecieron desde hace una semana tras ser vistas cuando caminaban por la madrugada cerca de su domicilio en la ciudad de Aberdeen en Escocia. Las hermanas forman parte de un grupo de trillizos que son originarios de Hungría, pero que fueron a radicar al Reino Unido.

La última vez que las gemelas Huszti de 32 años de edad fueron vistas fue a través de cámaras de seguridad alrededor de las 2:12 de la madrugada del pasado martes 7 de enero cuando iban sobre Market Street en Victoria Bridge.

Una primera hipótesis formulada por el superintendente de la Policía de Escocia, Davie Howieson, señala que las gemelas Eliza y Henrietta Huszti desaparecieron ya que se habían sumergido en el agua para no volver a salir; sin embargo, la investigación sigue en marcha.

El superintendente Howieson dijo en conferencia de prensa que la desaparición de las gemelas Huszti no es un caso criminal: "No hay sospechosos. No se trata de una investigación penal, sino de una investigación de personas desaparecidas", afirmó citado por la BBC.

Las gemelas Huszti son buscadas desde hace una semana. Foto: X @TrueCrimeUpdat

La inesperada pista del caso de las gemelas Huszti desaparecidas

El propietario del departamento que alquilaban las gemelas Eliza y Henrietta Huszti dio a conocer una nueva pista que resultó inesperada tanto para los investigadores como para la familia de las gemelas húngaras, ya que las hermanas no les había comunicado sus planes.

“Las hermanas habían indicado al propietario que tenían la intención de abandonar el arrendamiento y el propietario realizó averiguaciones en el domicilio lo que les ha llevado a preocuparse por el paradero de las hermanas”, señaló el jefe de la policía, Davie Howieson.

De acuerdo con la investigación policiaca, las hermanas fueron analizadas en cuanto a su estado mental para descartar algún comportamiento extraño, por lo que determinaron que las gemelas Huszti vivían felices en Aberdeen.

“Trabajaban, socializaban con amigos y se mantenían en contacto con su familia de una manera completamente normal”, acotó Howieson, quien remató asegurando que a pesar de ello la policía sigue “extremadamente preocupada por Eliza y Henrietta".

