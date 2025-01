Morena pide en Cámara de Diputados cerrar filas ante llegada de Donald Trump a la presidencia de EU

Ante la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, llamó a no regatear la unidad nacional y cerrar filas en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum.

En entrevista realizada tras la firma del convenio de colaboración con la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Monreal Ávila señala que ante las amenazas que se han anunciado en materia comercial, migraciones y otros ámbitos, debe haber prudencia y serenidad, y mantener el diálogo para llegar a una solución de los problemas, siempre respaldando a la mandataria federal.

“Es un momento en el que no debe regatearse la unidad nacional. Frente a presagios de distinta naturaleza, nosotros tenemos que reaccionar con temperancia, con prudencia, con serenidad (…)Yo tengo confianza en que el diálogo va a superar las diferencias, pero es un momento de cerrar filas, de establecer un frente común con la presidenta Claudia Sheinbaum, que es la jefa de Estado, que es la jefa de gobierno y que necesita a ella, fortaleza, fuerza de su pueblo, para poder enfrentar en una relación de respeto y de diálogo la futura situación frente a Estados Unidos, en una cooperación entre ambas naciones que es lo deseable”, expresó.

Afirmó que la mayoría legislativa de la Cuarta Transformación mantendrá el apoyo a la persona titular del Ejecutivo Federal en la toma de decisiones para lograr salir adelante y lograr el respeto de todas las naciones.

“La mayoría legislativa respaldará a la presidenta y la mayoría legislativa sugiere de todos los actores una actitud prudente, moderada, cuidadosa, en cualquiera de las alternativas que se presenten a partir del 21, a partir de dentro de seis días, del 21 de enero. Vamos a esperar. Yo tengo confianza en que, si la presidenta tiene el liderazgo de nuestro país, la fuerza política de nuestro país, será respetada en todo el mundo y México saldrá adelante”, comentó.

Confían en plan de Claudia Sheinbaum para contener deportaciones masivas

El también coordinador del grupo parlamentario de Morena, afirmó que Sheinbaum Pardo tiene todo preparado para enfrentar la posibilidad de deportaciones masivas de los migrantes tanto nacionales como internacionales y cuenta con planes para enfrentar cualquier tipo de contingencia que se pudiera presentar en la relación con el próximo gobierno estadounidense de Donald Trump.

“Hace dos días conversé con la presidenta Claudia Sheinbaum. Me dio mucha tranquilidad ver su actitud, muy serena, muy prudente, muy cuidadosa, pero sobre todo preparada ya para cualquier eventualidad que se pudiera presentar. Tiene propuestas, planes para enfrentar los grandes retos. Me dio mucho gusto, porque tener a una mujer de presidenta de la República con la preparación y la sensatez de la presidenta Sheinbaum, me da tranquilidad”, afirmó.

Garantizó que la presidenta actúa con altura de miras y como estadista, sin caer en excesos, por lo que insistió en la necesidad de apoyarla como jefa de Estado y como jefa de Gobierno.

