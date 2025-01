Morena y coalición van por Durango capital, 'la joya de la corona': José Ramón Enríquez Herrera

José Ramón Enríquez Herrera habló sobre el proceso electoral en Durango en el que se renovarán los 39 ayuntamientos del estado y explicó que en la mayoría de los municipios participarán en la elección encabezados por el partido Morena con la participación de los aliados de la Cuarta Transformación que son el Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En entrevista para el programa de las "Noticias con Alejandro Cacho", de El Heraldo Televisión, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, Enríquez Herrera detalló que el día 14 de enero se entregó el convenio de alianza ante Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Durango en el que se le informó a la autoridad electoral la participación de Morena en coalición en 37 de los 39 municipios de esa entidad.

No pusimos de acuerdo para que podamos ir unidos y podamos hacerlo que no se ha podido hacer, que es la conquista del municipio de Durango no se ha podido gobernar por parte de Morena, de modo que en unidad tenemos toda la confianza”, explicó.