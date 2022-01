Soltaron al tigre en Durango

La guerra interna en Morena cobra cada vez más fuerza por la disputa de las posiciones electorales de este año y de cara al 2024. Otra batalla interna se abrió ayer al acudir Mario Delgado, presidente de Morena, a la Laguna, Durango, donde fue sacado a golpe y porrazo por enardecidos simpatizantes de José Ramón Enríquez, senador de Morena derrotado en el proceso interno.

El tema a destacar es que Enríquez forma parte del grupo de senadores cercanos a Ricardo Monreal, quien esta semana perdió un round ante el lopezobradorismo y su liderazgo fue debilitado entre el grupo interno.

No puede quedar aislada la batalla del lopezobradorismo con Monreal ni el encarcelamiento de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado y principal operador político del coordinador del Morena tanto al interior como fuera del Congreso.

Sobre el proceso de elecciones en los seis estados donde habrá disputa, el morenismo oficial está contra las cuerdas luego del siguiente precedente: Alberto Esteva, uno de los 18 aspirantes al gobierno de Oaxaca, dio un duro golpe a su partido luego de que pidiera con solicitudes de información las encuestas y método para designar al precandidato, sin que el partido responda aún. No hubo respuesta y la dirigencia solicita una prórroga para reponerse.

Ese es el enojo de todos los aspirantes internos de Morena derrotados. En una charla reciente, Enríquez me dijo esto: "Las encuestas no se respetan. Verdaderamente es lamentable que se haya utilizado una un criterio oscuro, un criterio que no existía, que no existe, que no está escrito, que no está en los estatutos, y es verdaderamente lamentable, porque la bandera de Morena siempre ha sido la transparencia y rendición de cuentas, la lucha contra la corrupción. Y hoy moralmente ahora sí que está derrotada la dirigencia de Morena, porque encontramos gracias a los simpatizantes de todo el país, encontramos que el propio partido en su plataforma de Internet nos presenta con una fecha anticipada del día 18 de diciembre. Presenta ya. La designación de Oaxaca y de Durango el día 18, cuando la encuesta todavía no terminaba en Durango, terminó del 15 al 18 y todavía no terminado el levantamiento de la encuesta".

El tigre, había dicho Enríquez, va a despertar y ayer tiró sus primeros zarpazos, justo a la hora en que a Ricardo Monreal, coordinador de Morena, le jalaba las orejas Adán Augusto, secretario de Gobernación.

UPPERCUT: Ya hay avances en las investigaciones sobre los asesinatos de Lourdes Maldonado y Margarito Martínez.

En breve, habrá resultados. Nos dicen que son datos que sorprenderán e incluso ya con órdenes de aprehensión por las ejecuciones de ambos periodistas de Tijuana.

El grupo de investigación especial del gabinete de seguridad nacional que se trasladó a Baja California para realizar las investigaciones a fondo hizo rastreó de inteligencia en las telecomunicaciones cercanas al lugar de los hechos que han llevado a la identificación de personas involucradas. Esos cercos digitales están siendo la mejor herramienta de la inteligencia del estado.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

MAAZ