LA PRIMERA IMAGEN que tenemos los mexicanos de Kristi Noem es de aquella redada en enero en Nueva York.

Ataviada con uniforme del Servicio de Control de Inmigración, armada y acompañada de agentes del ICE, fueron a meterse a la casa de migrantes y a separar a familias. Muy orgullosa dijo: “Seguiremos eliminando a esta basura de nuestras calles”.

Kristi Noem y Nayib Bukele Arte: Miguel Zúñiga

Esta ex diputada y gobernadora de Dakota del Sur tiene 51 años, tiene tres hijos, defiende el matrimonio tradicional y es de los colaboradores de Donald Trump con uno de los discursos anti inmigrantes más hostiles.

Para ser ratificada por el Senado de Estados Unidos como titular de Seguridad Nacional, prometió ser mano dura contra la migración ilegal de personas hacia su país.

Donald Trump Arte: Miguel Zúñiga

Prometió realizar deportaciones masivas y cerrar la entrada a la Unión Americana, como pretende su presidente y porque es “la prioridad número uno de su gobierno”.

Es muy cercana a Trump, tan es así, que se llegó a pensar que sería la compañera de fórmula en la vicepresidencia por los republicanos.

Como secretaria de Seguridad, tiene bajo su responsabilidad la Agencia de Seguridad Cibernética y de Infraestructura, dependencia que considera que los grupos de narcotráfico mexicano y terroristas islámicos son una amenaza para la seguridad nacional.

Pero, ¿a qué viene Kristi Noem a México?

Le contamos hace unos días que Trump pretende crear un cinturón de seguridad por cielo, mar y tierra contra la migración ilegal que viene desde Colombia, Panamá, Honduras, El Salvador y demás países centroamericanos.

Gustavo Petro Arte: Miguel Zúñiga

Estados Unidos quiere que los gobiernos de Claudia Sheinbaum, de Gustavo Petro, de José Raúl Mulino, de Xiomara Castro y de Nayib Bukele, entre otros, cierren sus fronteras para evitar la migración ilegal, el tráfico de personal y drogas con destino a ese país.

Noem quiere que el gobierno de México ponga agentes de seguridad en la frontera con Chiapas, incremente a más de 10 mil los efectivos en la frontera norte para cerrar la frontera con EU y, no menos importante, que recibamos a los ilegales expulsados, mexicanos y extranjeros.

EU está activando sus prioridades: control de la operación, migración, control financiero, desmantelamiento de articuladores y relación con países no amigos, como China, de Xi Jinping; Venezuela, de Nicolás Maduro; Nicaragua, de Daniel Ortega, y Cuba, de Miguel Díaz-Canel.

Miguel Díaz-Canel Arte: Miguel Zúñiga

La Presidenta Sheinbaum dijo que el objetivo de la visita de Noem es “darle seguimiento a los acuerdos que tomamos (en febrero) en materia de seguridad”.

En este proceso de coordinación con EU, darán a conocer los resultados del gabinete de seguridad denominado Frontera Norte.

Van a presentar como resultados de la política se seguridad mexicana que se pusieron esos 10 mil efectivos en la frontera; que se detuvieron a casi mil 800 personas relacionadas con la producción, traslado y tráfico de drogas, y que se han incautado 130 kilos de fentanilo, mil 430 vehículos y casi 200 inmuebles.

Noem viene a escuchar compromisos concretos del gobierno mexicano y, de lo que resulte en esta reunión, puede que la secretaria de Seguridad estadounidense se convierta en una aliada de México o en una férrea crítica: hoy no es amiga.

Christopher Landau Arte: Miguel Zúñiga

CON 60 VOTOS a favor y 31 en contra, Christopher Landau fue ratificado como el número dos del Departamento de Estado de Estados Unidos, que encabeza Marco Rubio. Además de los temas que tiene en su agenda, como la lucha contra la migración ilegal y los cárteles mexicanos considerados ya organizaciones terroristas, su cercanía con los representantes de las empresas estadounidenses en México le otorga a este abogado ex socio del feroz bufete de litigantes Quinn Emanuel, un papel adicional que incidirá en la relación binacional. Como le comenté, durante su comparecencia Landau mostró estar decidido en la defensa de los intereses de Estados Unidos en México, algo que no pasó en la administración de Joe Biden. El ex embajador buscará dar los primeros resultados resolviendo el caso de Vulcan Materials y su cantera Calica en Playa del Carmen, Quintana Roo, y revertir la declaratoria de área natural protegida que le impuso Andrés Manuel López Obrador.

Alicia Bárcena Arte: Miguel Zúñiga

No es casualidad que ante la tensa relación bilateral, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Alicia Bárcena, y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de Mariana Boy, hayan dejado pasar más de seis meses para la presentación del plan de manejo del área de protección. Tampoco se sabe públicamente si México envió la carta de respuesta a los congresistas y gobierno de Donald Trump en el que justifican la decisión que tomó nuestro país para detener las operaciones de la compañía desde hace casi tres años. La Presidenta Claudia Sheinbaum está jugando sus piezas para mantener tranquila a la Casa Blanca y al Capitolio, y al mismo tiempo, no romper con las decisiones ideológicas que tomó su antecesor, como ocurrió en el caso de Calica.

Cuitláhuac García Arte: Miguel Zúñiga

LA CFE ATRIBUYÓ el mega apagón que afectó a la Península de Yucatán a la mala calidad del gas natural del gasoducto Mayakan, ocasionado por un alto índice de humedad derivado de una falla en la central de cogeneración Nuevo Pemex. Pero de lo que no se ha hablado, es de una razón sistémica que lleva semanas gestándose y que es el monitoreo deficiente y la incapacidad de reacción por parte de Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas), que por cierto ha mermado a su personal en número y preparación técnica. Recordemos que es Pemex quien inyecta el gas nacional, pero es el Cenagas el responsable de la gestión, transporte y almacenamiento. Su titular, el veracruzano Cuitláhuac García, está fungiendo como Gobernador del Cenagas, más que como Director General, con serias consecuencias para el país. Por cierto, aclara Elvira Daniel que es falso lo que aquí apuntamos, acerca de que es asesora de García.

Alberto Pérez Dayán Arte: Miguel Zúñiga

TREMENDA PREOCUPACIÓN DEBE tener el ex gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, pues todo mundo quiere su silla. La Embajada de México en España resultó ser la representación internacional más peleada. Lo mismo la pide el diputado Pedro Haces que el ministro Alberto Pérez Dayán. Y sí, muy avanzadas van las gestiones con este último por obtener una representación diplomática en el extranjero a cambio de su voto en favor de la Reforma Judicial. España o El Vaticano fueron sus peticiones y, al parecer, alguna de las dos se le concederá.

Yasmín Esquivel Arte: Miguel Zúñiga

A PROPÓSITO DE ministros, con la petición de Yasmín Esquivel de dejar el caso en lista, como le adelantamos, ayer la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia analizó el caso de Grupo Modelo y Heineken, respecto a la controversia en materia de propiedad intelectual por las cervezas Ultra. Ganó la primera, que preside Daniel Cocenzo, tres votos contra uno.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

MAAZ