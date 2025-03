Crista la mamá de Gala Montes me amenazó por poner el dedo en la llaga

CRISTA LA MAMÁ DE GALA MONTES ME AMENAZÓ, PORQUE PUSE EL DEDO EN LA LLAGA Y LE DIJE A GALA A SUS 14 AÑOS, -AUNQUE MANTENGAS A TUS PAPÁS, DILES QUE TE ABRAN UNA CUENTA DE AHORROS-

La razón por la que Crista me amenazó con una frase sacada de telenovela turca: “Shanik me la va a pagar”, es porque cuando su hija Gala tenía 14 años de edad, me atreví a meterme con los dineros y puse el dedo en la llaga por decirle a Gala: -Dile a tus papás que te abran una cuenta de ahorros a tu nombre, porque me contaron que tu los mantienes y si te abren tu cuenta, algo de tu dinero va a quedar para cuando seas adulta-.

SI GALA TUVO TALENTO PARA GENERAR DINERO DESDE LOS SEIS AÑOS, ¿A POCO NO PODÍAN ABRIRLE UNA CUENTA DE AHORROS?

La señora no me va a hacer pagarle nada, porque yo no les debo nada, no trabajé para ellas ni me quedé con un solo quinto de su familia, simplemente hice una pregunta y una observación lógica; Si su hija tuvo talento para generar dinero desde los seis años, ¡a los 14 le pudo abrir una cuenta de ahorro! ¿o no? Aunque se enojó conmigo, como si le hubiera dicho que le quitara los frijoles de la boca, pero es más fácil amenazarme a mí porque así “se la paga la de enfrente”.

Señora Crista está bien que hizo de Gala una triunfadora y trabajadora disciplinada desde los 6 años, lo que no estuvo tan bien es que cuando ella se volvió adulta, no tenía ni para comprarse un calzón y su propia hija públicamente, la acusó incluso de haberle robado mientras estaba en LCDLFM.

GALA TIENE TODO: BELLEZA, TALENTO, LO QUE NO TIENE ES TRANQUILIDAD Y ESO NO SE COMPRA

Crista tiene razón: Gala es una mujerón que tiene casi todo: belleza, talento, presencia… lo único que no tiene es tranquilidad, porque no sabe con qué acusación sobre ella saldrá su propia madre. Y desafortunadamente la tranquilidad no se compra, ni se hereda, ni se actúa.

GRITOS INCÓMODOS DE NIÑOS A LOS QUE SUS PADRES PUSIERON A TRABAJAR Y LOS DEJARON SIN DINERO

Esta nota es un grito incómodo de lo que muchos callan: el abuso económico en las familias de famosos a sus hijos pequeños, a los que vuelven proveedores mientras los padres, en lugar de cuidar el dinero del niño para su futuro, lo administran como si fuera su propio negocio personal y cuando una periodista, como yo, hace la pregunta incómoda: “¿y para la niña qué queda?” Te conviertes en el enemigo al que hay que amenazar, porque cuando cuestionas intereses, se acaban los cariños.

Este tipo de historias no son nuevas:

La tenista Arantza Sánchez, a quien sus padres le agarraron todo su dinero, la dejaron sin un quinto.

La tenista Anna Kournikova, estuvo años sin hablar con su familia por temas de dinero.

Luis Miguel, cuya historia con su padre fue una bomba de control, manipulación y abuso económico, también terminó mal.

POR SHANIK BERMAN

