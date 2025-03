El truco de los juegos de PS1 que los más jóvenes no conocen

La PlayStation One, más allá de ser la consola que marcó el debut de Sony en el mundo de los videojuegos. También significó el inicio de sagas icónicas como Metal Gear Solid , Resident Evil y Silent Hill que escondía una capacidad sorprendente. Si bien muchos sabían que podían reproducir música a través de CD-ROM, un reciente descubrimiento en TikTok ha revelado una función aún menos conocida.

Un hallazgo sorprendente

Un usuario de TikTok experimentó con el disco de Colin McRae Rally en un reproductor de CD y, para su asombro, éste comenzó a reproducir la banda sonora del videojuego de forma automática. Esta curiosidad, desconocida para la mayoría, no es exclusiva de este título, sino que se extiende a varios juegos de la misma generación. Incluso existe una página dedicada a catalogar todos los juegos de PS One que cuentan con esta peculiar función de reproducción musical.

La PS One fue la consola con la que Sony ingresó al mundo de los videojuegos. Fuente: Pinterest

Entre los videojuegos de PS One que pueden ser reproducidos en equipos de sonido convencionales se encuentra el primer Grand Theft Auto. Al insertar el disco en un reproductor de CD, se activa la banda sonora del juego, específicamente las canciones de la radio. Este agregado inesperado permite a los fanáticos disfrutar de la música del juego a través de dispositivos como discman, computadoras, walkman o cualquier otro equipo compatible con el formato CD.

Los CD-ROM utilizados tanto para la distribución de música como para los juegos de PlayStation,se distinguían por su característico diseño negro. Además de su función principal como soporte de juegos, la PS One ofrece una calidad de reproducción de audio sorprendentemente alta y accesible. Gracias al chip DAC,específicamente los modelos SCPH-1001,la consola transformaba el formato digital en analógico con una notable mejora en la claridad y fidelidad del sonido.

PS One ofrecía la posibilidad de videojuegos y también para escuchar música.

En la época del lanzamiento de la PS One,un reproductor de música capaz de realizar la conversión de señal digital a analógica con una calidad similar podía costar alrededor de 600 dólares. En comparación, la PlayStation One, con un precio de lanzamiento de 300 dólares, no solo ofrecía la posibilidad de disfrutar de videojuegos, sino que también se presentaba como una alternativa mucho más atractiva y económica para los entusiastas del buen sonido.