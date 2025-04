Grupo Indie Rocks anuncia una pausa en sus redes tras la muerte de Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas

El pasado fin de semana un accidente con un adorno decorativo dejó sin vida a dos personas durante el festival Axe Ceremonia celebrado en el Parque Bicentenario, fueron los fotógrafos Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas los fallecidos que habían acudido a cubrir el famoso evento en dónde se presentaron artistas como Charlie XCX y Natanael Cano, ahora el grupo organizador ha lanzado un comunicado en sus redes sociales.

En el comunicado que publicó el Grupo Indie Rocks! rompió el silencio sobre lo sucedido el pasado fin de semana cuando los periodistas Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas fallecieron tras el impacto de una estructura metálica mientras cubrían el festival de música conocido como Axe Ceremonia.

“Nos duele la pérdida de dos amigos que, además de ser colegas fueron referentes en el periodismo musical independiente. Siempre estaremos agradecidos por su cariño, entrega y el apoyo constante que nos brindaron desde el medio indepentiendte Mr. Indie”, dice el comunicado de Grupo Indie Rocks en Instagram.

Grupo Indie Rocks busca reagendar el Pitchfork Music Festival

Fue en el comunicado que el Grupo Indie Rocks decidió anunciar que por respeto a sus memorias así como en acto de responsabilidad colectiva han decidido poner en pausa sus canales de comunicación y programar su próximo festival que estaba previsto para el mes de mayo de 2025.

“En este contexto, nos encontramos evaluando la reprogramación del Pitchfork Music Festival CDMX, originalmente previsto para mayo. Como grupo consideramos que cambiar la fecha del festival es lo más conveniente y coherente con la situación que atravesamos”, continúa el comunicado.

En el festival que está programado para el próximo mes de mayo se esperaban artistas como Beth Gibbons, Little Simz, Earl Sweatshirt, Oneothrix Point Never, Silvana Estrada, Black Country, New Road, Roc Marciano & The Alchemist, por lo que queda esperar la decisión de Grupo Indie Rocks.