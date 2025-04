Concanaco Servytur “pausa” su relación con el CCE, exige cambien al actual presidente

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) presidida por Octavio de la Torre, decidió poner en pausa, es su relación institucional con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Advirtió que no regresará, en tanto no se lleve a cabo “un proceso de renovación legítimo, participativo y representativo en la presidencia nacional del CCE”, lo que significa la sustitución de Francisco Cervantes su actual dirigente.

Cabe recordar que esto ocurre luego de que el pasado 2 de abril, la Comisión Ejecutiva del CCE, con el voto de seis de los siete presidentes que lo integran decidieron suspender provisionalmente a la Concanaco Servytur de su participación, voz y voto, dentro de la cúpula empresarial.

En un acto, donde De la Torre reunió al Consejo Directivo Nacional de la Concanaco Servytur, integrado por representantes de las 32 entidades federativas, dio a conocer que la suspensión de que fueron objeto se debe a que su organización respaldó la reforma a la Ley del Infonavit, y no por falta de pago de sus obligaciones económicas y cuotas estatutarias, como se había dicho.

“Esta pausa no es un acto de división, es un llamado firme y respetuoso a la renovación, la inclusión y el equilibrio, porque lo que realmente divide no es la crítica, es el silencio; no es la postura, es la simulación”, afirmó De la Torre.

Este martes celebramos la Sesión de Consejo de #ConcanacoServytur con la valiosa presencia de representaciones de los 32 estados de la República. Un espacio de diálogo y trabajo conjunto por el fortalecimiento del sector empresarial. uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83EuDD1D pic.twitter.com/CXC6reBLCS — Octavio de la Torre (@octaviodlatorre) April 9, 2025

Buscan respetar la legitimidad de la CCE

Así leyó una misiva que se entregó a los presidentes del CCE, donde dejó en claro que “nuestro objetivo nunca ha sido dividir, sino exigir se hiciera lo correcto, que se respetara la representación legítima que tiene nuestra Confederación, siendo convocada a las reuniones y actividades con las autoridades federales, situación que nunca hizo el presidente actual del CCE”.

Finalmente reiteró que en tanto no haya un cambio y salga del CCE Francisco Cervantes no se reintegrará al CCE, “hoy en día la agenda de nuestra confederación es propia y las actividades que realizamos con los tres órdenes de gobierno atienden a nuestras preocupaciones del sector. Somos firmes en que nadie más decida por nosotros, es una defensa legítima de millones de empresarias y empresarios que nunca fueron tomados en cuenta en las decisiones que les afectan día a día” afirmó Octavio de la Torre, líder de la Concanaco Servytur.

