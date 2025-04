Hay una disminución sistemática en los índices delictivos de la CDMX: Pablo Vázquez Camacho

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, habló en entrevista con Oscar Mario Beteta para Heraldo Radio sobre el avance en el combate a la delincuencia en la CDMX, y la detención de más de 3 mil personas por delitos de alto impacto.

Al respecto, aseguró que estos resultados se lograron gracias "al trabajo de un equipo muy fuerte y muy sólido en la SSC y un Gabinete de Seguridad que involucra a muchas dependencias del Gobierno de la CDMX como del Gobierno de México, que trabaja todos los días por la seguridad de los capitalinos, encabezados por nuestra Jefa de Gobierno, Clara Brugada", expresó.

Señaló en ese sentido que aunque aún hay un segmento de la población que se sigue sintiendo inseguro, la tendencia a la baja de los delitos de alto impacto ha sido constante en la CDMX desde el 2018, "los datos nos indican que hay una disminución sistemática en la incidencia, y también en la percepción de inseguridad".

Vázquez Camacho refirió que en 2018 se cometían diariamente 155 delitos de alto impacto, y hoy en día se están cometiendo 52, "es una reducción muy significativa, mayor al 60%", dijo. En cuanto a la percepción de inseguridad, "desde el 2018 a la fecha se ha bajado cerca de 30 puntos porcentuales", agregó.

"Le podemos asegurar a la ciudadanía que todos los días estamos previniendo delitos, hay veces que ocurren que lamentablemente no podemos prevenir, pero lo que sí podemos hacer es garantizar que no queden impunes", afirmó el secretario.

La SSC tiene una serie de programas que van orientados a garantizar la seguridad vial: Vázquez

En entrevista para Heraldo Radio, Pablo Vázquez Camacho detalló que la SSC de la CDMX tiene una serie de programas que van orientados a garantizar la seguridad vial, prevenir accidentes y mejorar y armonizar la convivencia en la ciudad, como los radares de velocidad, el alcoholímetro y el programa salvando vidas para regular que las personas que manejan moto utilicen casco.

Con respecto al operativo para regular los portaplacas, el secretario de seguridad aclaró que "no es contra los portaplacas, es contra aquellas personas que tapan los dígitos de la placa y que no nos permiten identificar los vehículos; hemos visto muchos delitos en la ciudad que se cometen con vehículos con placas alteradas o placas tapadas, justamente para que no le podamos dar seguimiento a esos vehículos, eso es lo que queremos evitar".

"La grandísima mayoría de las personas en la ciudad cumplen cabalmente el reglamento en lo que hace al tema de placas, estamos yendo tras esas personas que creen que pueden alterar o creen que pueden estar por encima de la ley para no ser detectados al cometer delitos o infracciones de tráfico", planteó.

Finalmente, recordó que este tema de la placa es muy claro en la ley, "si la placa no es visible, y me refiero a los dígitos a la entidad, eso está sancionado en el reglamento de tránsito, es muy claro el párrafo que menciona este tema", concluyó.

Sigue leyendo:

SEP recomienda hacer actividades deportivas, culturales y recreativas durante el receso escolar de Semana Santa, que fomenten una Vida Saludable

Es obligación de quienes organicen debates invitar a todos los candidatos de la elección judicial: Uuc-kib Espadas