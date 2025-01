Tres camionetas, vacaciones y una ÚLTIMA LLAMADA; las claves de la desaparición de los jóvenes en Puerto Escondido

La fiscalía de Oaxaca implementa los protocolos de búsqueda del grupo de jóvenes desaparecidos desde el pasado 7 de enero, luego de que sus familiares perdieran contacto con ellos cuando se dirigían a las playas de Puerto Escondido.

De acuerdo con sus familiares, los jóvenes se dirigían a Puerto Escondido en tres camionetas para celebrar el inicio de Año Nuevo, sin embargo, cuando llegaron a Río Grande desaparecieron. Uno de los jóvenes llamó a su familiar para informar que ya estaban en la zona costera, pero a partir de ese momento dejaron de responder.

Lugar donde desapareció el grupo de jóvenes. Google Maps

Madres, padres y amigos han difundido videos y mensajes en redes sociales para la localización del grupo de muchachos, como es la grabación de la señora María quien pide ayuda para localizar a su hijo José Miguel Vásquez Rodríguez de 23 años. “Hijo si ves este video, por favor regresa hijo, tu familia te está esperando, no creas que te he olvidado, no tengo paz ni tranquilidad”.

En tanto, Michell Julián, titular de la comisión estatal de búsqueda de Oaxaca señala que los jóvenes son amigos, se trasladaban a la costa para divertirse y hasta ahora sólo tienen el reporte de 6 no localizados; aunque familiares denuncian que el grupo estaba integrado por 14 personas.

Jóvenes desaparecidos en Puerto Escondido. Foto: Facebook familiares

Hasta ahora la Fiscalía ha emitido fichas de búsqueda de sólo 6 personas:

Luis Alberto Contreras Zúñiga de 44 años

Yurem de Jesús Barrios Martínez de 17 años

Yair Morales de Matías de 19 años

Julio Alberto Quiroz González de 18 años

Omar Edwin García Gutiérrez de 30 años

Fernando Rafael Velasco Hernández

Fiscalía implementa protocolos de búsqueda

Buscan a jóvenes en Oaxaca. Foto: Fiscalía local

La fiscalía, por medio de un comunicado, detalló que en el municipio de Santa María Colotepec se diseñó una estrategia de búsqueda para dar con el paradero de los jóvenes, por lo que, en la carretera Costera 200, se estableció un puesto de control y revisión de unidades.

Destacó que el operativo coordinado se realiza en la región de la Costa y Valles Centrales, durante el cual se distribuyeron fichas de búsqueda, a fin de ampliar las posibilidades de obtener datos e información que permitan conducir a la localización del grupo de muchachos.

De acuerdo con las denuncias (recibidas por los diferentes casos entre el 11 y el 13 de enero de 2025), familiares de las víctimas indicaron que fueron vistas por última vez entre el 31 de diciembre de 2024 y el 7 de enero de 2025, en diferentes puntos de la región de los Valles Centrales.

Si conoces o sabes algo de los jóvenes comunícate a los números 800 00 77 628 – 951 164 6434

