"Fue una de las decisiones más irresponsables", Claudia Sheinbaum sobre la guerra al narcotráfico de Felipe Calderón

De nueva cuenta, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó la decisión del exmandatario Felipe Calderón de iniciar una guerra contra el narcotráfico: una de las decisiones más irresponsables.

En la Mañanera del Pueblo de este 15 de enero, la titular del Ejecutivo federal reiteró que esta decisión era prácticamente un permiso para matar.

“Es una de las decisiones más irresponsables que haya tomado una persona que llegó a la Presidencia, a través de un fraude electoral. Primero: ¿quién declara una guerra en su país?, guerra significa permiso para matar, lo he dicho varias veces, declarar la guerra quiere decir que las leyes quedan en segundo término, que hay un régimen de excepción.

“Para todos aquellos que hablan del estado de derecho, que se llenan de palabrerías, y en realidad la decisión más autoritaria e irresponsable que se haya tomado en los últimos sexenios fue la decisión de Calderón de declarar la guerra en su propio país”, aseguró en Palacio Nacional.

Ayer, en una entrevista, Calderón, quien fue presidente de 2006 a 2012, manifestó no arrepentirse de esta decisión.

“Tú tienes en tus manos una decisión que es ‘o combates o toleras a la delincuencia’. Yo tomé la decisión de combatir con todo el peso de la ley a la delincuencia y no me arrepiento de esa decisión. Sigo pensando que esa es la correcta, es lo que debe hacerse en términos éticos”, afirmó el panista.

Felipe Calderón en desacuerdo con no invitar a Sheinbaum a toma de protesta

Pese a los constantes desacuerdos que Felipe Calderón ha mantenido con Claudia Sheinbaum, especialmente durante su mandato como presidenta, el expresidente compartió el pasado 14 de enero un mensaje reprobatorio en contra de Donald Trump, que a su vez apoyaba a Sheinbaum como titular del Ejecutivo.

Donald Trump rompió la tradición.



En la toma de posesión no se invitaba a jefes de Estado.



Pero ahora invitaron, al menos, a los de Ecuador, Argentina, El Salvador e Italia.



Debido a ello, repruebo la descortesía de no invitar a Claudia Sheinbaum.



México es vecino y socio… — Fernando Belaunzarán (@ferbelaunzaran) January 14, 2025

En el tuit reposteado, que fue escrito por el columnista Fernando Belaunzarán, asegura que Donald Trump rompió una tradición al invitar a los jefes de Estado de Argentina, Ecuador y El Salvador. Sin embargo, se excluyó a Claudia Sheinbaum, lo que generó una clara división en la discusión sobre la futura relación entre México y Estados Unidos. "México es vecino y socio comercial de EU, creo en la diplomacia institucional, que sabe poner al Estado por encima de ideologías y simpatías personales", menciona el tuit.

