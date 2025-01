El beneficio GRATUITO al que puedes acceder todo el 2025 si tienes tu tarjeta del INAPAM | Requisitos

En México ser adulto mayor ya no es un problema gracias a los programas sociales que con la intención de combatir el desempleo y hasta la discriminación por edad, pues además de un apoyo económico seguro, algunas personas de más de 60 años pueden pedir trabajo, solicitar pensiones y además llenarse de beneficios. Seguramente alguna vez has escuchado que con la tarjeta del INAPAM puedes conseguir muchos descuentos, incluyo a la hora de pagar servicios como la luz o el predial. ¡Pero esto no lo es todo!

Ahora que iniciamos el 2025 también llegan actualizaciones y una de ellas es que durante todo el año las mujeres u hombres que sean beneficiarios del INAPAM podrán acceder a un beneficio completamente gratuito y que ya se ha tenido en años anteriores. Para aplicarlo sin pagar ni un sólo centavo sólo tienen que presentar su tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y un par de documentos más que harán válida tu solicitud.

Se trata de la Asesoría Jurídica, uno de los muchos beneficios del Instituto; es importante recordarte que este servicio es completamente gratuito y lo puedes solicitar siempre que lo necesites y en ninguno de los casos se te realizará algún cobro extra. Así que si necesitas del apoyo de un abogado para atender un caso legal, te contamos todos los detalles para solicitarlo.

La mejor parte es que si tú eres el beneficiario del INAPAM, pero no puedes acudir a solicitar el apoyo, puedes enviar un representante que te ayude con la asesoría jurídica; en cualquiera de los casos tienes que cumplir con algunos beneficios y características que te compartimos a continuación.

¿Qué tipos de asesoría jurídica ofrece INAPAM para los adultos mayores?

Los adultos mayores de 60 años o más afiliados al INAPAM pueden solicitar el apoyo de un abogado a través de las asesorías jurídicas del Instituto; de acuerdo con los detalles oficiales que se han compartido sobre este beneficio los tipos de apoyo o asesoría que se ofrecen son en materia familiar, civil, de arrendamiento o cualquier otro trámite administrativo.

Aunque se trata de un servicio completamente gratuito y para el que no requieres de cita previa, es importante que antes presentes algunos requisitos que te ayudarán a recibir la asesoría. Aquí te compartimos todo lo que necesitas presentar en físico, por correo o explicarlos por llamada.

Tener 60 años o más

Presentar una credencial del INE o INAPAM

Llevar los documentos que consideres importantes según el tipo de asesoría que necesites.

¿Qué servicios ofrece una asesoría jurídica?

Los servicios que se ofrecen a los adultos mayores se dividen en asesoría jurídica (en temas como jurisdicción voluntaria, arrendamiento inmobiliario, juicio sucesorio testamentario y rectificación de documentos entre otros), trámites administrativos ante diversas autoridades y enlace con diferentes instituciones de asistencia y dependencias.

Las modalidades para presentar tu solicitud de ayuda es por medio presencial en un módulo de atención, por teléfono o por correo electrónico. Aquí van las direcciones en las que puedes recibir mayor atención. Acércate a pedir información. (Foto: INAPAM)

Petén 419. Col. Vértiz Narvarte. Alcaldía Benito Juárez. CDMX. Cerca Metro Eugenia. De lunes a viernes de 08:30 a 14:30 hrs.

Vía telefónica: 55 5925 5366.

Por correo electrónico explique su problema jurídico y envíelo a asesoriajuridicainapam@inapam.gob.mx

¿Qué beneficios tengo si tengo 60 años?

Los beneficios de asesoría jurídica para los adultos mayores a través del INAPAM también presentan modalidades con las cuales alguna persona de su confianza puede ayudarlos, por ejemplo, en caso de que no sean ellos directamente quienes puedan solicitar el servicio. Sobre ello, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores permite que un representante haga la solicitud, los requisitos son:

Presentar la credencial del INAPAM del solicitante del servicio

Credencial del INE del representante

¿Qué se necesita para sacar la tarjeta de INAPAM si soy adulto mayor?

Si tienes 60 años o más puedes solicitar tu credencial INAPAM, un trámite completamente gratuito y permanente que te permitirá tener descuentos y una larga lista de beneficios, acceso a servicios y más. Los trámites los puedes hacer de lunes a sábado en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

Requisitos para el solicitante del INAPAM:

Acta de nacimiento legible

Identificación Oficial Vigente: Credencial del INE, Pasaporte vigente, cedula profesional, cartilla militar, carta de identidad emitida por la delegación o municipio donde reside.

CURP actualizado

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses: Recibos de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre de quien solicita la credencial.

Una fotografía reciente, tamaño infantil, blanco y negro o a color, en papel fotográfico y con fondo blanco, de frente, sin lentes, ni gorra

