"Me gusta ese nombre", qué significa y todo lo que hay detrás de este MEME VIRAL

Definitivamente la creatividad de internautas en redes sociales no tiene límites y menos cuando se trata de retratar su humor en memes. Seguro ya viste que en TikTok y X abundan las imágenes con la frase “me gusta ese nombre”, peor nada más no terminas de entender qué significa, no te preocupes aquí te ayudamos a entender de dónde viene y qué significa.

Sin duda las redes sociales no serían lo mismo si no existieran los memes, gracias a ellos encontramos un entretenimiento extra mientras navegamos por internet. Los memes son imágenes super creativas y graciosas que abordan temas sociales, de entretenimiento y hasta polémicos, con un solo fin divertir a los internautas.

Este meme se originó en X pero ha sido tan popular que luego se trasladó a TikTok y hasta Facebook. No te preocupes si no le entiendes, no te conviertas en el chavorruco que ya no sabe de qué tratan o de dónde vienen los memes, para ayudarte a entender todo, aquí te vamos a explicar a detalle.

El éxito de este meme se deriva de lo creativos que son algunos internautas pero no solo de eso, también de que internautas han retomado a los personajes más icónicos del cine. Para muestra este meme de la cinta Godzilla vs King Kong, en el que se explica con bastante humor cómo se descubrió su nombre.

La forma más cómica de saber cómo nombraron a King Kong | Foto: X @CondorPana

¿De dónde surgió el meme "ese nombre me gusta"

El meme ”me gusta ese nombre” ya abunda en todas las redes sociales, surgió de la famosa película “Nosferatu” que actualmente se proyecta en los cines. En X se dice que el nombre del personaje de esta película de terror surgió de un meme con la frase “No era fe, eras tú”, supuestamente pronunciada por el personaje “Ellen Hutter”, aunque en realidad nunca lo dijo en la cinta, pero sirvió para continuar con la tendencia.

El meme surgió de la película de Nosferatu | Foto: X @CondorPana

Así fue como surgió este meme y hasta el momento hay decenas de imágenes que ilustran de manera cómica cómo fueron bautizados algunos personajes. Por supuesto esta manera no es la original de cómo los creadores llegaron a ese nombre, pero definitivamente es una manera divertida suponerlo.

Con este meme entenderás el origen de Lobezno | Foto: @MarcosMory

Los memes más virales de "me gusta ese nombre"

Después de aquella frase, el meme fue todo un éxito en redes sociales y comenzó a utilizarse con otros famosos personajes emblemáticos del cine como Han Solo, Dewee, Kevin, Gandalf y películas como Hotel Transilvania, Los 4 Fantásticos, Superman, Sonic y más.

Si todavía no ves alguno de estos memes, date una vuelta por X si te quieres reír un rato mientras ves la cantidad de imágenes que hay con la frase “me gusta ese nombre”, seguro vas a reconocer alguna de estas películas o personajes y hasta puedes compartirlas si quieres unirte o ser parte del trend.

Han Solo, me gusta ese nombre pic.twitter.com/a1MHt79SOj — Memes_whatts591 (@whatts591) January 14, 2025

Iron Man, me gusta ese nombre pic.twitter.com/35ZX3fBxhy — Memes_whatts591 (@whatts591) January 11, 2025

Me gusta ese nombre uD83DuDEACuD83DuDDFF pic.twitter.com/VcgSjPKJwf — Abraham Mr. Morale (@abrahamrgz51) January 14, 2025

