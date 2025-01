Piloto explica lo que sucede realmente si los pasajeros no usan el modo avión en su celular durante un vuelo

Si has tenido la oportunidad de poder viajar en avión, sabrás que una de las primeras reglas que dan a conocer es que el teléfono debe ser puesto en modo avión. Sin embargo un piloto ha dado a conocer lo que realmente sucede si no se usa esto.

Si bien es importante seguir las reglas que nos dan, puede que alguien se olvide de colocar el celular en modo avión por lo que tienes que saber que nada grave ocurrirá.

Esta es una de las primeras reglas.

Esto sucede si no colocas en modo avión

Este piloto comercial ha manifestado que la aeronave no se verá comprometida pero puede que haya otras dificultades. "Esto es sólo un anuncio de servicio público amistoso: el botón de modo avión en su teléfono no es una conspiración. Así que si olvidas poner tu teléfono en modo avión, no, no es el fin del mundo, el avión no se caerá del cielo y ni siquiera afectará a los sistemas a bordo"

Lo que puede ocurrir es que las señales de radiofrecuencia que emiten los teléfonos, intervengan con los auriculares que utilizan los pilotos. Con estos elementos se comunican con la torre de control.

Cuando hay decenas de pasajeros solo con tres teléfonos que no estén en modo avión se comienzan a generar zumbidos en los auriculares de los pilotos. Esto distrae al personal aéreo.

