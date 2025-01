Un celular y exceso de velocidad: las claves en el caso contra la actriz que mató a un turista y dejó a otro agonizando

Autoridades argentinas continúan investigando el caso contra la famosa actriz Patricia Scheuer, quien es acusada por atropellar a dos turistas brasileños, matando a uno de ellos y dejando a otra agonizando en el hospital. Ahora, el teléfono celular de la sospechosa podría revelar más información de lo sucedido, de acuerdo con información de los abogados de ambas víctimas; no obstante, la defensa de los brasileños acusa a la actriz de haber borrado evidencia.

Fue el pasado 1 de enero cuando la actriz y empresaria Patricia Scheuer perdió el control de su camioneta mientras transitaba por calles del barrio Recoleta, atropellando a dos brasileños que esperaban en una banqueta. La ahora imputada por homicidio conducía una camioneta Nissan Kicks por la Avenida del Libertador y Alvear, cuando tomó una pronunciada curva y perdió el control del volante, saliéndose de la vialidad y embistiendo a los extranjeros.

Tras lo sucedido Patricia Scheuer declaró que no recordaba nada del accidente. Según su testimonio, ella se desvaneció al volante y cuando despertó ya tenía los cuerpos de los turistas debajo de su camioneta: "había pocos autos, recuerdo que vi el Museo de Bellas Artes y después no puedo recordar absolutamente nada. Lo siguiente es que escucho fue como un estruendo. No sé si pise el freno, no lo puedo saber con certeza", comentó a la policía.

El celular de la actriz podría tener pruebas eliminadas

La actriz agregó que una vez que despertó se dio cuenta de lo sucedido: "cuando volví sobre mí, vi el airbag, el humo y no se si bajé la ventanilla o bajé del auto. Una persona me dijo que había una persona abajo del auto y vi el desastre. Lo lamento muchísimo". Sin embargo, su versión esta en duda por parte de la defensa de las víctimas, puesto que el día del accidente las autoridades argentinas solicitaron el celular de la empresaria y ella tardó más de un día en entregarlo.

Según la defensa de los turistas, después del accidente Scheuer afirmó que su iPhone 14, supuestamente, estaba en su cartera, pero el dispositivo no se entregó a la policía. El teléfono fue entregado por el hijo de la mujer más de un día después del accidente, por lo que la defensa teme que se haya podido manipular y borrar evidencia que sería clave para entender qué fue lo que pasó dentro del carro al momento del accidente.

Un turista murió y su pareja agoniza

La sobreviviente está muy grave. Foto: pixabay.

Las dos víctimas que dejó este accidente fueron identificadas como Fernando Pereira de Amorin Junior y Cleusa Adriana Nunes Pombos, una pareja de turistas originarios de Brasil. Fernando Pereira de Amorin murió de forma inmediata por la severidad de las lesiones que sufrió; mientras que Cleusa fue trasladada de emergencia hasta un hospital local, donde los médicos no tienen esperanza de que se recupere y esperan lo peor.

Actualmente, Cleusa permanece intubada bajo un coma farmacológico con sustancias como fentanilo y con un respirador artificial, pese a que ya pasaron más de dos semanas desde el accidente. El reporte médico explica que la mujer sufrió un daño masivo en el cráneo, una fractura temporal izquierda, fractura de peñasco izquierdo, fractura de pared externa orbital izquierda, una contusión temporal derecha, deformación de la caja torácica, contusión en el pulmón izquierdo y la ruptura de su clavícula. Sus esperanzas de vida son muy pocas.

