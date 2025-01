Famosa actriz atropella y mata a un turista, su pareja está agonizando en el hospital | IMÁGENES FUERTES

Una reconocida actriz argentina está enfrentando cargos por asesinato, luego de que atropelló a una pareja de turistas, matando a uno de ellos de forma inmediata y dejando a una mujer agonizando en el hospital. Los hechos ocurrieron el pasado 1 de enero, cuando la actriz y empresaria Patricia Scheuer perdió el control de su camioneta mientras transitaba por calles del barrio Recoleta, atropellando a dos brasileños que esperaban en una banqueta.

El accidente quedó captado por cámaras de seguridad y posteriormente se difundió en redes sociales, donde se ha cuestionado si la actriz estaba bajo los efectos del alcohol cuando se presentó la tragedia. En las imágenes se observa que Patricia Scheuer conducía una camioneta Nissan Kicks por la Avenida del Libertador y Alvear, cuando tomó una pronunciada curva y perdió el control del volante, saliéndose de la vialidad.

Como consecuencia, la camioneta de la actriz salió disparada en dirección hacía la banqueta y arrolló a dos turistas brasileños que esperaban el semáforo para poder cruzar la calle. Las dos víctimas fueron identificadas como Fernando Pereira de Amorin Junior y Cleusa Adriana Nunes Pombos, una pareja de turistas que se encontraban en la zona para realizar actividades recreativas y conocer más sobre la cultura argentina.

Médicos temen que la pareja del hombre también podría morir

Según las autoridades locales, Fernando Pereira de Amorin murió de forma inmediata por la severidad de las lesiones que sufrió; mientras que Cleusa fue trasladada de emergencia hasta un hospital local, donde los médicos no tienen esperanza de que se recupere y esperan lo peor. Actualmente, la mujer permanece intubada bajo un coma farmacológico con sustancias como fentanilo y con un respirador artificial, pese a que ya pasaron más de dos semanas desde el accidente.

De acuerdo con el último reporte de los médicos que atienden a la mujer, Cleusa sufrió un daño masivo en el cráneo, una fractura temporal izquierda, fractura de peñasco izquierdo, fractura de pared externa orbital izquierda y una contusión temporal derecha. La víctima también sufrió una deformación de la caja torácica, con una contusión en el pulmón izquierdo y la ruptura de su clavícula. Desafortunadamente, los médicos temen que la mujer no sobrevivirá y temen lo peor.

Actriz asegura que se desvaneció al volante

La mujer continúa bajo investigación. Foto: @MARCELOFAVAOK

Como parte de su declaración Patricia Scheuer argumentó que no recordaba nada del accidente. Según su declaración, ella se desvaneció al volante y cuando despertó ya tenía los cuerpos de los turistas debajo de su camioneta: "había pocos autos, recuerdo que vi el Museo de Bellas Artes y después no puedo recordar absolutamente nada. Lo siguiente es que escucho fue como un estruendo. No sé si pise el freno, no lo puedo saber con certeza", dijo.

La actriz agregó que una vez que despertó se dio cuenta de lo sucedido: "cuando volví sobre mí, vi el airbag, el humo y no se si bajé la ventanilla o bajé del auto. Una persona me dijo que había una persona abajo del auto y vi el desastre. Lo lamento muchísimo", aseguró. Sin embargo, Patricia Scheuer aseguró que no tiene un diagnóstico específico para esta situación, por lo que las autoridades siguen dudando de su declaración, mientras continúan las investigaciones.

