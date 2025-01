El crudo relato de una mujer cuyo bebé fue uno de los niños asesinados por una enfermera

El juicio contra la enfermera argentina Brenda Agüero, quien es acusada por envenenar a cinco bebés recién nacidos dentro del Hospital Neonatal de Córdoba, continúa con nuevas revelaciones. Ahora, fue la madre de una de las víctimas quien subió al estrado y relató un crudo testimonio sobre la muerte de su recién nacido, un pequeño llamado Benjamín, quien tras nacer recibió atención de la sospechosa.

La madre del pequeño Benjamín, una mujer llamada Damaris Bustamante, relató con horror las intensas horas de angustia que vivió luego de su parto. La mujer recordó - con dolor - que tras su nacimiento, el bebé tuvo que ser trasladado a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Neonatal de Córdoba. La joven madre relató que solo vio a su hijo por breves minutos y posteriormente él ya había fallecido.

"Me dijeron que me quedara tranquila, que todo iba a estar bien. Después de un rato, me desmayé", sentenció Damaris al hablar sobre la muerte de su pequeño hijo Benjamín. La mujer señaló a Brenda Agüero como la enfermera que se llevó a su bebé y le dijo que "todo saldría bien". Horas más tarde, otras enfermeras la llevaron a la unidad de cuidados intensivos, donde vio a su hijo ya sin vida.

La madre del bebé denunció que no le explicaron las causas de muerte

La mujer acusó a la enfermera por la muerte de su hijo. Foto: @ElAcontecerCba

Con lágrimas en los ojos, Damaris comentó que ese día pudo escuchar el llanto de todos los bebés en la unidad de cuidados intensivos, pero su hijo no lloraba, era el único que no emitía sonidos: "escuchaba los llantos de otros bebés, pero yo había perdido al mío. Fue una noche eterna", dijo la mujer ante el tribunal. La mujer añadió que el hospital nunca pudo explicar las causas que provocaron la muerte del menor y únicamente se comprometieron con una investigación.

"Nunca nos supieron explicar la causa de su muerte”, dijo Damaris Bustamante como parte de su testimonio. Agregó que el acta de defunción de su hijo fue firmada por la médica Marta E. Gómez Flores, pero no pudieron darle una causa de muerte exacta. La mujer añadió que este suceso la marcó psicológicamente y la llevaron a internarse en un psiquiatra: "me dijeron que tenía que duelar, pero fue difícil”, dijo.

Enfermera niega los señalamientos en su contra

La mujer perdió a su hijo Benjamín. Foto: freepik.

Por su parte, la enfermera Brenda Agüero - acusada por el homicidio de, al menos, cinco bebés - ha negado los señalamientos en su contra y se ha declarado inocente de los cargos por homicidio. Fue el pasado 7 de enero cuando la sospechosa declaró ante un juez y se dijo inocente de los cargos por asesinato: "las muertes de los bebés existieron, de eso no hay duda, pero no puede ser que me sigan bombardeando a mí como la culpable de todo eso", dijo la mujer.

Las autoridades acusan a Brenda Agüero por presuntamente haber intoxicado a los recién nacidos para sobresalir en su trabajo por encima de sus compañeros. Se espera que otras 10 personas acudan al tribunal para brindar su declaración sobre el tema. Se espera que al concluir el juicio se determine si la mujer es culpable, o inocente, por los señalamientos que hay en su contra.

