Sanrio llega a Cinemex con una nueva colaboración, ¿cómo puedes conseguirla?

La franquicia japonesa Sanrio podría llegar a las salas de Cinemex, pues en redes sociales se rumora que la empresa mexicana planea lanzar una colección de vasos y palomeras muy pronto. Aunque aún no se ha revelado cuándo se podrán conseguir, lo cierto es que cuando estén disponibles se acabarán pronto.

Por su parte, Cinemex no ha revelado ningún detalle, pero en Facebook y TikTok se dice que la colección de Sanrio llegará muy pronto a las sucursales. Además, se menciona que habrá dos diseños de palomera y cuatro de los vasos, los cuales tendrán una capacidad de menos de medio litro.

A su vez, los seguidores de la franquicia japonesa, la cual es famosa por personajes como Hello Kitty, My Melody, Pochacco o Chococat, esperan que la colección no sea adquirida por revendedores, ya que suelen elevar mucho los precios y los agotan rápidamente.

Sanrio llegará a Cinemex muy pronto. (Créditos: Sanrio)

Sanrio llega a Cinemex con una nueva colaboración, ¿cómo conseguirla?

De acuerdo con @vasosdecine, la nueva colección de vasos y palomeras de Sanrio podrá adquirirse en todas las sucursales de Cinemex. De hecho, aseguran que se venderá en un combo infantil, el cual incluirá una palomera y un vaso con palomitas, así como una bebida.

Hasta el momento no hay fecha exacta para su lanzamiento, pero se espera que sea muy pronto. Por otro lado, se desconocen los precios que tendrán, pero exhortan a estar atentos a los sitios oficiales de Cinemex, pues ahí anunciarán cuando llegarán a las dulcerías.

En redes sociales, se filtraron fotos de la nueva colección. (Créditos: TikTok / @vasosdecine)

¿Cómo será la colección de Cinemex x Sanrio?

Según algunos sitios de fans de Sanrio, en las imágenes que circulan en redes sociales se aprecian cuatro diseños de vasos. Todos son tamaño infantil, pero son de diferentes personajes: My Melody, Keroppi, Badtz-Maru y Hello Kitty. De hecho, cada vaso tiene un muñeco diferente.

Por su parte, las palomeras parecen ser solamente dos. Una es de color negro y la otra rosa fuerte, además, ambas tienen diseños diferentes, aunque solamente aparecen los mismos cuatro personajes de los vasos. Mientras tanto, los seguidores de la franquicia se han mostrado muy emocionados por conocer los detalles, aunque algunos otros se quejaron por los diseños de los coleccionables.

"Falta Cinnamon, Kuromi, Pochacco y Pompompurin", "¿Y Kuromi?", "Los quiero todos", "¿Cuándo salen? Los quiero para mi bebé", "No me gustaron, se ven algo raros" y "¿Por qué los van a lanzar? ¿Viene una película?", fueron algunas de las reacciones en TikTok. (Créditos: TikTok / @vasosdecine)

