Estos son los 5 errores que no debes cometer para que la batería del celular dure menos tiempo

La batería de un celular es uno de los componentes más esenciales y, a la vez, más frágiles de nuestros dispositivos móviles. Con el paso del tiempo, todas las baterías sufren un desgaste natural, pero muchos de los problemas de duración que enfrentamos a diario son causados por prácticas incorrectas. A medida que los teléfonos se han vuelto más avanzados, también lo han hecho sus tecnologías de carga y gestión de energía.

Errores que no debes cometer con la batería del celular. Fuente: Archivo

Sin embargo, aún existe un desconocimiento general sobre cómo aprovechar al máximo la batería para evitar que pierda su capacidad prematuramente. En este artículo, te mostramos los 5 errores más comunes que debes evitar si quieres que la batería de tu celular siga funcionando de manera eficiente y prolongada.

5 errores que no debes cometer para que la batería del celular

5 ERRORES QUE NO DEBES COMETER PARA QUE LA BATERÍA DEL CELULAR DURE MENOS TIEMPO

1. Dejar que la batería se descargue completamente antes de cargarla

Uno de los errores más frecuentes es esperar a que la batería se descargue por completo antes de poner el celular a cargar. Aunque esto era una recomendación válida para baterías más antiguas, las baterías modernas de iones de litio, que son las más comunes en los smartphones actuales, no requieren este tipo de carga. De hecho, descargar la batería por completo regularmente puede generar un estrés innecesario en los ciclos de carga y acortar su vida útil. Lo ideal es mantener la carga entre el 20% y el 80% para maximizar su longevidad.

2. Cargar el celular durante la noche

Otro error muy común es dejar el celular cargando durante toda la noche. Aunque la mayoría de los smartphones modernos están diseñados para detener la carga una vez que la batería alcanza el 100%, mantener el teléfono conectado durante varias horas después de alcanzar la carga completa puede provocar un sobrecalentamiento, lo que afecta negativamente a la batería a largo plazo. Además, las fluctuaciones de carga constantes pueden reducir la eficiencia de la batería. Lo mejor es desconectarlo una vez que llegue al 100% o usar cargadores inteligentes que regulen este proceso.

3. Usar cargadores no originales o de baja calidad

El uso de cargadores no originales o de mala calidad puede ser muy perjudicial para la batería del celular. Estos cargadores no siempre cumplen con los estándares de seguridad y eficiencia requeridos por el dispositivo, lo que puede generar sobrecalentamiento y fluctuaciones en la carga. Además, los cables de baja calidad pueden deteriorarse más rápido, lo que puede causar fallos de conexión o incluso dañar el puerto de carga del celular. Para garantizar una carga segura y eficiente, siempre es recomendable usar cargadores originales o de marcas certificadas.

4. Mantener el celular en temperaturas extremas

Exponer el celular a temperaturas extremadamente altas o bajas es otro error común que puede afectar la salud de la batería. El calor excesivo, como el que se experimenta al dejar el teléfono al sol o usarlo mientras se carga, puede dañar permanentemente los componentes internos de la batería. Por otro lado, el frío extremo puede hacer que la batería pierda eficiencia temporalmente. Para preservar la duración de la batería, es importante evitar estos extremos y mantener el dispositivo en un rango de temperatura moderado.

5. Tener demasiadas aplicaciones en segundo plano

Mantener múltiples aplicaciones abiertas en segundo plano también es un factor que puede acelerar el consumo de la batería. Las aplicaciones que no se cierran correctamente siguen ejecutándose en segundo plano, consumiendo recursos del procesador y de la batería. Aunque muchas aplicaciones modernas están optimizadas para ser más eficientes, tener demasiadas abiertas simultáneamente puede generar un uso innecesario de energía. Para optimizar la duración de la batería, es recomendable cerrar las aplicaciones que no se estén usando y revisar las configuraciones del sistema para limitar las actividades en segundo plano.

SIGUE LEYENDO:

Cómo luciría Frank Grimes de Los Simpson si fuera real, según la Inteligencia Artificial

Cómo se vería el amistoso Luigi Bros si fuera real, según la Inteligencia Artificial