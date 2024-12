Joven confunde la glucosa alta con leucemia, cuenta su historia y se hace viral en TikTok

¿Ya conoces a Pepe el Langostino? Si tienes una cuenta en TikTok o compartes memes en redes sociales seguramente ya lo has visto, pues se ha convertido en uno de los personajes favoritos del Internet, especialmente por una imagen en particular en la que se ve al Muppet con un rostro sorprendido y cabello despeinado. Esta toma ya es toda una referencia que se usa para contar historias trágicas en el nuevo trend de la plataforma, ¡y ya hay cientos que son virales!

Desde las enfrijoladas, hasta bodas arruinadas son algunos de los temas que se han tocado y que por increíble que parezca, son muy reales y le pasaron a algunas personas que han contado a detalle cómo lo vivieron; esta serie de relatos es el nuevo trend de TikTok y consiste en usar el meme de Pepe el Langostino para darle al mundo esa penosa versión que hasta ahora sólo era una anécdota más y que ahora acumula millones de reproducciones.

Uno de los relatos que más revuelo han causado es el de la joven @giulianalomuoio, quien por medio de imágenes de este personaje y texto, contó la vez que fue a una consulta médica y los nervios traicionaron a sus oídos, pues mientras la doctora le hacía saber que tenía la glucosa alta, ella confundió el padecimiento con algo mucho más grave: leucemia. La forma de relatarlos hechos se volvió virla en TikTok, pues la chica le reveló la noticia a su madre, a su novio e incluso la familia de su pareja lo acompañaba en el duro momento.

Este relato ya cuenta con casi dos millones de reproducciones y comentarios de humor sobre la situación; sin embargo, para sorpresa de muchos, algunos internautas dejaron mensajes con historias similares, con los que el debate en redes se encendió. Aquí te contamos la historia más viral del momento que está de más decir, está acompañada por la canción Like a Prayer (Choir Version From “Deadpool & Wolverine”), un himno de este trend.

En la cuenta de TikTok @giulianalomuoio se compartió el relato de esta historia que ocurrió en la vida real y que desató una ola de cometarios llenos de humor en redes. La joven comienza contando que acudió a hacerse un estudio de sangre para ver por qué se estaba sintiendo mal y que le pidió a su madre que la acompañara a recibir los resultados; fue entonces cuando todo se salió de control. Pues la mamá tuvo que retirarse momentáneamente y entonces llegó el turno de la chica de entrar a consulta.

"Llegó mi turno y me daba ansiedad hablar con la doctora, así que con toda la vergüenza entré. Me puse nerviosa y le escuché que tenía diabetes y leucemia (yo no sabía ni qué era)", contó.