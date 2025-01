Mujeres con Bienestar 2025: Este es el mensaje que te llegará por SMS para recibir tu tarjeta

La Secretaría del Bienestar informó que durante el mes de enero de 2025 las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar recibirán un mensaje vía SMS con la información necesaria para que puedan recoger su tarjeta de cobro, no obstante, algunas beneficiarias todavía no han recibido el referido mensaje de texto, lo cual, ha generado cierta preocupación, por ello, en esta nota te diremos qué es lo que puedes hacer para que no te quedes sin obtener el medio de cobro de este programa social.

De acuerdo con la información vertida por Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, durante el mes de enero se entregarán las Tarjetas del Bienestar a las mujeres de 63 y 64 años que se registraron a la Pensión Mujeres Bienestar durante el mes de octubre, mientras que las beneficiarias que se adhirieron al programa en noviembre recibirán su medio de cobro a partir de febrero, por lo que este puede ser uno de los principales motivos por los que algunas derechohabientes no han recibido el mensaje de texto donde se le indicará la fecha, hora y el lugar para recibir el plástico bancario, en el cual, se depositarán los 3,000 pesos del apoyo bimestral.

Las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar recibirán 3,000 pesos de forma mensual. Foto: X: bienestarmx

¿Qué hacer si no me llega el mensaje para recoger mi tarjeta?

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, refirió que en caso de que las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar no reciban el mensaje de texto en su celular en el que se indica la fecha, hora y el lugar para recibir su Tarjeta del Bienestar podrán consultar estos datos a través del portal web oficial de la dependencia que encabeza, al cual, se puede ingresar haciendo click en este enlace.

Una vez dentro del portal de la Secretaría del Bienestar, las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar deberán ingresar su Clave Única de Registro de Población (CURP) y enseguida podrán visualizar la fecha, hora y el lugar en el que se deben de presentar para recoger su Tarjeta del Bienestar.

Todos los apoyos económicos que otorga la Secretaría del Bienestar se otorgan a través de la Tarjeta del Bienestar. Foto: Cuartoscuro

Según se indica en el portal de la Secretaría del Bienestar, las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar que para poder recoger su Tarjeta del Bienestar es necesario que presenten el comprobante de registro al programa, así como una identificación oficial vigente, la cual, debe ser presentada en original y copia, asimismo.

Para finalizar, es necesario señalar que, la Secretaría del Bienestar informó que las derechohabientes de la Pensión Mujeres Bienestar recibirán su primer depósito del 2025, el cual, será de 3,000 pesos y cubrirá el primer bimestre del año, una semana después de que recojan su Tarjeta del Bienestar.

