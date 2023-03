El Chef Herrera ya sabe a quien le hará la vida imposible en la próxima temporada de MasterChef Celebrity: "Me lo voy a desayunar"

Luego de estar alejado de algunas temporadas de MasterChef, el chef Adrián Herrera se reincorporará al jurado del reality de cocina, mismo que recientemente se despidió de dos de sus colaboradores: el chef José Ramón y la chef Betty, quienes compartieron detalles de su salida del programa de la televisora de Ajusco en sus respectivas cuentas de Twitter. Ante su partida, mucho se especuló respecto al regreso del chef Benito, quien al final del día no se integró a los jueces de la próxima temporada.

Aún así, el humor ácido del chef Herrera será suficiente para hacer sufrir a los participantes, la mayoría de los cuales son desconocidos para el rey de la carnita asada, quien en entrevista con "El Heraldo de México" aseguró que prefería no investigar a los concursantes con el objetivo de no predisponerse respecto a su desempeño en "La Cocina más Famosa de México".

En relación con el motivo por el cual no conoce a muchas de las personalidades que participarán en la tercera temporada de MasterChef Celebrity, Adrián Herrera señaló que esto se debía a la carga de trabajo que tiene por sus restaurantes, los cuales le impiden estar pegado al televisor. Sin embargo, esto no ha impedido que ya tenga en la mira a la persona a la que le hará ver su suerte durante las próximas emisiones del reality.

"Estoy viendo que hay un sacerdote, ese me lo voy a desayunar porque soy ateo, igual que la monja, no te apures, yo me encargo de él; aparte es el segundo sacerdote que tenemos en MasterChef, nos tocó el padre de allá de Chihuahua, un saludo a él, buenísima onda", expresó el chef Herrera a este medio.

El chef Herrera aseguró que Zahie Téllez, otro de los jurados, "trae un carácter" que sólo habrá que esperar a que le saquen el demonio para ver chispas en el programa| IG: @masterchefmx

Pese a que el chef Herrera dijo esto en tono de broma, es sabido que él no pierde la oportunidad de hacer divertidos comentarios a los participantes, especialmente si estos hacen referencias religiosas en las emisiones, tal y como en su momento ocurrió con Julia Martínez, exconcursante de MasterChef México que solía hacer comentarios continuos en torno a San Judas Tadeo.

¿Qué dice el padre José de Jesús de lo dicho por el chef Herrera?

El personaje al que se refirió el polémico juez en su entrevista con este diario es el padre José de Jesús Aguilar, quien es conocido en el medio y en redes sociales por sus cómicos TikToks y participaciones en la TV. A diferencia de lo que podría pensarse, durante la presentación de la nueva temporada del programa de cocina, el sacerdote confesó que no tiene habilidades culinarias y que desconoce la razón por la cual fue contactado para el reality.

"En realidad no sé por qué me invitaron, quizás para que ayude a que haya un buen ambiente. No soy buen cocinero porque no soy buen comedor. de hecho de niño me echaba la sopa en las botas (...) Como viví, como muchos estudiantes, solo por un tiempo me sé cocinar unos huevos estrellados, una pasta, una carnita asada, pero hasta ahí", declaró el padre José de Jesús para "El Heraldo México".

El padre agregó que dos participantes del reality show ya se confesaron con él, algo que lo hace sentirse pleno por ejercer una labor espiritual en un lugar que nunca imaginó pisar | Foto: Estefani Salazar

Respecto al hecho de poder ser uno de los participantes más criticados por el chef Herrera, el sacerdote aseguró que él considera que "Dios también ama a los ateos" y él también los ama, ya que "no porque alguien no crea o critique la fe va a estar en su contra".

"Si a mí me obligaran a ser ateo no me gustaría y si a él lo obligaran a creer en algo tampoco le gustaría, hay que respetarnos, yo creo que él me va a respetar a mí y yo lo voy a respetar a él, si dice alguna palabra fuerte sé que es él y yo a esa palabra fuerte le daré el peso que yo quiera darle, pero creo que no tengo porqué llegar ya con prejuicios", nos comentó el participante de MasterChef Celebrity en la presentación de esta nueva temporada.

