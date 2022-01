Chef Herrera confirma SALIDA del reality: "MasterChef es una parte importante de mi historia"

El Chef Herrera confirmó que no será parte de la nueva temporada de MasterChef Junior. Por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales dio a conocer su descontento con la decisión de la televisora, ya que fue por medios de comunicación que se enteró de la noticia y no por la producción a cargo del proyecto.

En un escrito en su cuenta de Instagram, Adrián Herrera informó a sus seguidores que no se le dio razón por la que no continuará en reality para niños del cual fue parte en las temporadas anteriores y que ahora será conducido por Tatiana.

"Les comento algo que me ha sorprendido: me entero, a través de los medios de comunicación, y no por las vías correspondientes de la televisora, que ya no participaré en esta edición de MasterChef junior. Tampoco se me dio una razón del por qué de esto", indicó.

El Chef Herrera se encuentra molesto por su salida

El Chef Herrera fue uno de los personajes principales del programa de concursos de Tv Azteca, junto a la Betty Vázquez y Benito Molina, quien también abandonó el programa durante la edición MasterChef México 2020. Después de él salió la conductora Anette Michel y ahora es uno de los jueces más queridos quien le dice adiós al proyecto.

De esta forma, el único miembro original del reality lanzado en 2015 será la Chef Betty, quien a pesar de contar con el cariño de la gente, tendrá que mantener el ritmo de la emisión junto con el chocolatero José Ramón Castillo.

"Inconcebible que después de 9 temporadas y casi 6 años de ser parte de este proyecto no se hayan tomado la cortesía de avisarme personalmente. Así las cosas", colocó en su mensaje el ex juez de MasterChef en donde mostró su molestia ante la determinación de los directivos de Talento de la empresa del Ajusco.

En la serie de imágenes que compartió se puede ver el logo del programa tirado en el suelo y roto, mientras que en una segunda postal, se aprecia el tatuaje que se hizo en honor a dicha emisión que le dio más exposición.

En el texto, también agradeció al equipo de producción y indicó que la gente podrá disfrutar de sus ocurrencias como juez en MasterChef Latinos, el cual pronto se estrenará en Estados Unidos, asimismo seguirá trabajando en sus proyectos editoriales y en sus restaurantes.

Noticia en desarrollo...