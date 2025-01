Nadie creía en él y ahora está cerca de superar a Tom Brady como el mejor jugador de la NFL

La NFL está viviendo un momento increíble, pues el crecimiento incremento de la dinastía de los Kansas City Chiefs así como lo que sería un primer tricampeonato por parte del equipo, consiguiendo además volver a un nuevo Super Bowl tras vencer a Josh Allen y los Bills el fin de semana pasado.

Esto ha dejado en el aficionado un sentimiento de dualidad, pues mientras unos están celebrando la gran conquista de Kansas City Chiefs otros están creando en sus mentes a un nuevo villano de la NFL, pues está siendo cansado que lo de Kansas ganen todo, todos los años y no haya quien los detenga.

Hace unos años la rivalidad Manning vs Brady nos dejaba atónitos, ahora la de Allen vs Mahomes nos ha dejado uno de los mejores partidos de esta postemporada de la NFL, mientras esperamos el enfrentamiento de los Kansas City Chiefs vs Philadelphia Eagles, te dejamos la historia de como Patrick Mahomes llegó a estas instancias luego de luchar mucho en sus inciios como jugador.

Así Patrick Mahomes puede superar a Tom Brady

Patrick Mahomes ha revolucionado el fútbol americano desde que llegó a la NFL. Hijo de Pat Mahomes, un exlanzador de las Grandes Ligas de Béisbol, Patrick creció rodeado de deportes. En la secundaria Whitehouse High School, se destacó en fútbol americano, béisbol y baloncesto, pero eventualmente eligió dedicarse al primero, un camino que cambiaría la historia de este deporte.

Mahomes continuó su desarrollo como mariscal de campo en la Universidad Tecnológica de Texas. Con su talento innato, ganó reconocimiento nacional por su capacidad para lanzar pases largos y precisos, además de su habilidad para improvisar bajo presión. Este desempeño llamó la atención de los Kansas City Chiefs, quienes apostaron por él en el Draft de 2017 al seleccionarlo en la décima posición global tras un intercambio con los Buffalo Bills.

Patrick Mahomes celebrando su campeonato de conferencia/Créditos: @patrickmahomes

En su temporada de novato, Mahomes fue suplente de Alex Smith, pero todo cambió en 2018 cuando asumió el rol de mariscal de campo titular. En su primera campaña completa, Mahomes lanzó para más de 5,000 yardas y 50 touchdowns, convirtiéndose en apenas el segundo quarterback en la historia de la NFL en alcanzar estas cifras en una temporada. Este logro le valió el premio al MVP de la liga, consolidándose como una de las nuevas caras del deporte.

En 2019, Mahomes llevó a los Chiefs a su primer Super Bowl en 50 años. En el Super Bowl LIV, lideró una remontada épica contra los San Francisco 49ers, asegurando el campeonato y siendo nombrado MVP del partido. Este título fue solo el inicio de una era dorada para los Chiefs. En 2020, firmó un contrato histórico de 10 años y 450 millones de dólares, el acuerdo más lucrativo en ese momento en la historia del deporte profesional.

¿Cuántos Super Bowls ha ganado Patrick Mahomes?

Durante los siguientes años, Mahomes continuó brillando. En 2022 y 2023, llevó a los Chiefs a victorias consecutivas en el Super Bowl, siendo nuevamente nombrado MVP en ambos juegos. Esto cimentó su legado como uno de los mejores mariscales de campo de todos los tiempos, incluso antes de cumplir 30 años.

En la temporada 2024, Mahomes y los Chiefs buscaban un inédito tricampeonato. Con un inicio espectacular de 9-0 y un récord de 15-1 al cierre de la temporada regular, el equipo aseguró su lugar en los playoffs. Aunque enfrentaron desafíos en la postemporada, Mahomes lideró a los Chiefs a su quinta aparición en el Super Bowl bajo su mando, consolidando su estatus como un jugador determinante. Mahomes revolucionó a la NFL/Créditos:@patrickmahomes

Fuera del campo, Mahomes ha demostrado ser un líder comprometido. Está casado con Brittany Matthews, su novia de la secundaria, y juntos tienen dos hijos. Además, ha invertido en equipos como los Kansas City Royals y el Sporting Kansas City, y dirige su fundación benéfica "15 and the Mahomies", que busca apoyar a niños desfavorecidos.

Ahora Patrick Mahomes es considerado una leyenda viviente de la NFL. Con su combinación de talento, carisma y logros históricos, continúa redefiniendo lo que significa ser un quarterback en la era moderna por lo que de conseguir el primer tricampeonato en la NFL ya podría sentarse en la misma mesa de Tom Brady

Sigue leyendo:

Osos Monterrey: el nuevo equipo de LFA que adquirieron exjugadores de NFL y NBA

¿Quién es Efrén Herrera, el primer mexicano en ganar un Super Bowl en la NFL?