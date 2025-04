Andrea Rodríguez confirma que hermano de Daniel Bisogno le pidió estar en Hoy un día antes de la muerte del conductor

Fue en enero de 2025 cuando el conductor Alex Bisogno quien además es hermano del fallecido Daniel Bisogno anunció a través de sus redes sociales su inesperada salida del programa Al Extremo, emisión en la que estuvo al frente durante tres años.

Ante esto, mucho se rumoreó que podría integrarse al programa Hoy a lado de Galilea Montijo y Andrea Legarreta, sin embargo, esto no fue ni desmentido ni confirmado por el mismo Alex, recientemente Andrea Rodríguez reveló que el conductor sí le pidió una oportunidad de estar en el matutino de televisa.

En un encuentro con la prensa de nuestro país, Andrea Rodríguez confirmó lo que se había rumoreado desde hace algunos meses sobre la intención de Alex B de ser parte del programa Hoy, la productora del matutino reveló que el hermano de Daniel Bisogno sí la cuestionó sobre la posibilidad de integrarse.

De acuerdo con declaraciones de la propia Andrea Rodríguez, la pregunta de Alex B a la productora sobre poder ingresar al programa Hoy a corto o largo plazo se la planteó justo un día antes de que Daniel Bisogno falleciera y lo hizo durante una plática que sostuvo con Rodríguez durante su visita al hospital en donde estuvo atendido el fallecido conductor de Ventaneando.

“Yo platiqué con Alex un día antes de que Daniel trascendiera, estuvimos Andreíta, Nati y yo en una plática larga, larga, en el hospital Ángeles… Platicamos más que nada de Daniel de cómo estaba y me preguntó: ‘¿oye Andrea tú crees que yo pueda estar en algún momento (en Hoy)?’, y le dije: ‘mira no te voy a decir ni sí ni no, porque al final la vida de muchas vueltas, en este momento no estoy buscando un conductor para el programa’ pero, la vida da muchas vueltas”, dijo Rodríguez