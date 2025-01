Cynthia Klitbo revela que la expareja de un exnovio le hizo un trabajo de brujería, ¿por eso lo perdió todo?

Cynthia Klitbo, una de las actrices más queridas y reconocidas en el mundo de las telenovelas, ha ganado fama por sus icónicos papeles de villana en diversas producciones mexicanas. Sin embargo, recientemente sorprendió a sus seguidores al revelar un capítulo oscuro de su vida personal durante una entrevista con el periodista Yordi Rosado para su canal de YouTube. La actriz no solo compartió cómo fue víctima de un fraude cibernético que la dejó sin dinero, sino también cómo una expareja le hizo brujería.

Klitbo, conocida por su maldad en pantalla, relató una experiencia aterradora que la llevó a enfrentarse no solo a fenómenos paranormales, sino también a temores que jamás imaginó vivir. La actriz, que a lo largo de los años logró construir una sólida carrera, narró durante la entrevista cómo todo comenzó cuando decidió casarse con un hombre cubano, un hecho que desencadenó una serie de eventos fuera de su control.

Se me ocurrió casarme con un cubano que dejó a su ex por mí, y eso nunca me lo perdonó. Metieron muchísima brujería que yo tuve que sacar, dijo la actriz durante la entrevista.