MasterChef México: Estas dos figuras del programa quedarían FUERA de la siguiente temporada

El próximo viernes 31 de enero se cumplirán dos semanas desde que Germán Montero se coronó como campeón en MasterChef Celebrity México, sin embargo, la emoción por la siguiente temporada del programa ya comenzó a desbordarse pues poco a poco han ido surgiendo nuevos detalles de “MasterChef Junior” y una de las noticias que más repercusión ha tenido es que habrá cambios drásticos en “la cocina más famosa de México” pues todo parece indicar que se quedarían sin dos piezas importantes del programa.

Cabe mencionar que hasta ahora todo es un rumor, pues dicha información no ha sido confirmada por la producción de MasterChef México, sin embargo, en el canal de YouTube “MasterMen MX” se aseguró que la Chef Betty Vázquez y el Chef José Ramón Castillo ya están más que confirmados para “MasterChef Junior”, sin embargo, se mencionó que el Chef Adrián Herrera sería uno de los que saldría por tener otros compromisos laborales, mientras que el segundo elemento en salir sería la conductora Rebecca de Alba, sin embargo, no se explicó el motivo de su salida.

En la misma cuenta, se aseguró que los participantes de “MasterChef Junior” ya fueron seleccionados y que las grabaciones del programa darán inicio en los primeros días de enero, mientras que se informó que el estreno del programa sería el 18 de febrero y detallaron que la final sería a principios del mes de junio, no obstante, aún se desconoce quiénes serían los encargados de sustituir a Rebecca de Alba y al temido Chef Herrera.

Reacciones en redes sociales

Una vez que se dio a conocer la noticia de la posible salida del Chef Herrera y Rebecca de Alba las reacciones en redes no se hicieron esperar y los seguidores del programa se mostraron inconformes por la salida del temido cocinero, quien no ha aparecido en todas las temporadas del famoso reality show culinario, donde ha fungido como el juez más estricto, no obstante, se ha ganado el cariño del público por su peculiar sentido del humor.

Por otra parte, la posible salida de Rebecca de Alba dividió opiniones pues tras su primera temporada como conductora de MasterChef no pudo ganarse al cien por ciento el cariño del público, por lo hubo algunos que celebraron su salida, incluso, pidieron el regreso de Anette Michelle al programa.

Como se mencionó antes, esta información no ha sido confirmada por la producción de MasterChef México, pero se espera que sea en los primeros días de enero cuando den a conocer todos los pormenores del programa como las identidades de los competidores, así como de los miembros del jurado y de su conductora.

SIGUE LEYENDO:

MasterChef Celebrity: con estilo y elegancia, Rebecca de Alba lució sus mejores outfits

Los mejores MEMES de la Final de MasterChef Celebrity México