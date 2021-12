Anette Michelle: la INFIDELIDAD que destruyó a la conductora más guapa de México

Anette Michel Carrillo no es solo una de las conductoras más famosas de México, también se ha colocado entre las mujeres más hermosas del país. Con ese bagaje sería casi impensable que quien se ganara su corazón decidiera serle infiel a la jalisciense. Sin embargo, la también actriz tuvo que vivir uno de los momentos más dolorosos de su vida hace unos años, cuando Jorge Luis Pila, su ahora ex esposo, la engañó mientras trabajaba en Miami.

La infidelidad fue pública hasta tiempo después de la separación. Pero, de acuerdo con Historias Engarzadas, fue gracias al conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno, que Michel Carrillo supo que su esposo estaba engañándola con otra mujer. "Salí de estar con unos amigos en un bar, yo vengo caminando por la costera, choco con una pareja que estaba en la oscuridad y me encuentro a Jorge Luis Pila besando a una actriz" que era conocida de Anette Michel, relató Bisogno.

Aunque lo dudó un poco, el conductor decidió comentarle a su amiga sobre la infidelidad, pero lo primero que consiguió fue que Anette Michel dejara de hablarte por un tiempo. La conductora confesó a Mónica Garza que no se molestó con su ex pareja "más bien estaba profundamente triste por darme cuenta que era más importante su sueño que yo", dijo.

Tras enterarse, la actriz comenzó a guardar las cosas de Pila en cajitas, las rotuló con el contenido que tenían dentro y se las envió a Miami. Por su parte, Pila aseguró que la culpa de la infidelidad "es de los dos, básicamente. Se enfrió la situación yo me vine a Miami, ella no podía acompañarme; yo no podía viajar por problemas de papeles y ese tipo de cosas y las cosas no se dieron.No funcionó, llevábamos cinco años".

Anette Michel le pidió el divorcio a Pila, quien sin titubear dijo que sí, pero que él no se haría cargo de los trámites, así que la conductora tuvo que enviarle el documento listo para firmar a Estados Unidos para confirmar su separación.

A pesar de que la conductora dice haber quedado en paz tras ese episodio. Su amigo, Daniel Bisogno, asegura que Michel Carrillo sufrió mucho con el rompimiento. "Si hay imágenes de mi boda se puede ver a Anette Michel con una flacura extrema, con ojeras gigante. Estaba muy deprimida, se paró de la cama solo para ir a mi boda", comentó.

