Canelo Álvarez explota contra David Benavidez y revela la verdadera razón por la que no pelea con él

Saúl “Canelo” Álvarez y David Benavidez, son una de las peleas más esperadas en el mundo del boxeo, pero nunca se ha realizado debido a las diferencias en los intereses de ambos peleadores o al menos así lo ha comentado Benavidez cada que se le pregunta sobre el combate.

El campeón unificado de peso supermediano, rompió por fin el silencio sobre su posible pelea con David Benavidez, ya que para los fans del boxeo, ver a ambos mexicanos sobre el ring sería uno de los sueños más increíbles al ser los peleadores más importantes del momento.

Fue durante una entrevista en donde se le preguntes sobre su relación con el mexicano y el porqué de su negativa para pelear, FightHype fue testigo de las duras palabras del Canelo Álvarez en contra del “Mexican Monster”, quien se ha cansado de pedir una oportunidad para enfrentar al jalisciense.

¿Qué dijo “Canelo” Álvarez sobre David Benavidez?

En la entrevista el mexicano lanzó una fuerte crítica sobre Benavidez, asegurando que es un irrespetuoso agregando que no tiene los méritos suficientes para subirse al ring a pelear con él.

"No sé bien cómo responder esto, pero creo que la forma en que habla. Él cree que es Superman. Es muy irrespetuoso, no solo conmigo, con todos. No ha logrado nada, ni siquiera es campeón y ya no está en mi categoría. Hay muchas cosas que no tienen sentido", dijo el Canelo.

Además, agregó que no habrá una pelea en el futuro, ya que para el Canelo Álvarez, el “mexican Monster” tiene actitudes que no comparte, no solo con él, sino que también contra otros boxeadores, además de mencionar que no ha conseguido nada para poder retarlo a un combate.

"En este punto de mi carrera, puedo hacer lo que quiera, nadie puede quitarle nada a mi legado. Si ven mi historial he peleado contra todos los mejores, todos los élite. Estoy muy satisfecho con mi trayectoria", agregó Canelo Álvarez.

Mientras Benavidez a principios de años mencionó que su interés por pelear con el Canelo está lejos de estar influenciado por el dinero, pues lo que más le llama la atención es que si lo vence tendría “gloria”. Aunque tras derrotar a David Morrel mencionó que ya no quiere pelear con él.