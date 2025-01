Hoy No Circula: ¿Qué autos descansan este MIÉRCOLES 29 de enero en CDMX y Edomex?

El Programa Hoy No Circula es una de las estrategias más importantes para combatir la contaminación del aire en el Valle de México, particularmente en la Ciudad de México y el Estado de México, tiene como objetivo reducir la cantidad de emisiones contaminantes generadas por los vehículos que transitan diariamente por esta extensa zona metropolitana.

Los vehículos, especialmente los más antiguos y aquellos que no cumplen con los estándares ambientales, son una de las principales fuentes de contaminación que afecta la salud de millones de habitantes y opera en la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México, los cuales se encuentran en zonas de alta concentración vehicular y, por lo tanto, contribuyen significativamente a la contaminación del aire.

Las alcaldías de la Ciudad de México y los municipios del Estado de México en los que aplica este programa son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

El horario en que se lleva a cabo el programa es de 5:00 a 22:00 horas, y tiene como objetivo restringir la circulación de ciertos vehículos según su holograma de verificación vehicular, el cual se otorga dependiendo de las emisiones contaminantes que genera el auto. En este sentido, los vehículos con hologramas 0 y 00 presentan menos restricciones, mientras que los autos con los hologramas 1 y 2 tienen mayores limitaciones para circular en los días establecidos.

El programa funciona de 5:00 a 22:00 horas

Créditos: Archivo El Heraldo de México

Los conductores que no respeten las restricciones del programa pueden ser sancionados con una multa económica. Las multas varían entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que se traduce en un costo que oscila entre 2,262.80 pesos y 3,394.20 pesos mexicanos para el año 2025, dependiendo del nivel de infracción.

¿Qué autos no circulan este 29 de enero?

El miércoles 29 de enero de 2025, el programa Hoy No Circula restringirá la circulación de los vehículos con engomado rojo y terminación de placas en 3 o 4. No todos los vehículos deben acatar las restricciones del programa, algunos, como las carrozas funerarias, los autobuses escolares, los autos de personas con discapacidad y las ambulancias, están exentos de esta medida, ya que se consideran de emergencia y su circulación no debe verse limitada, aún cuando generen emisiones contaminantes.

Hoy No Circula

Créditos: Sedema

LA