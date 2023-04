Maribel Guardia | Así le explicó a su nieto José Julián la muerte de su padre: “Todavía no lo entiende”

A dos días de la trágica e inesperada muerte de Julián Figueroa, Maribel Guardia compareció ante distintos medios de comunicación para ofrecer distintos detalles relacionado con el fallecimiento de su único hijo y uno de los cuestionamientos que se le hizo a la actriz fue para saber si su nieto ya se había enterado de la situación y la querida actriz reveló que sí, que la encargada de comunicárselo fue su nuera, Imelda Garza-Tuñón, quien como ella, está destrozada por el desafortunado momento por el que se encuentran atravesando.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que Maribel Guardia decidió aclarar esta situación porque Marie Clair Harp, novia de José Manuel Figueroa, ventiló en sus redes sociales que José Julián, el nieto de Maribel Guardia todavía no había sido notificado de la muerte de su padre, lo cual, fue considerado por la opinión pública como una falta de respeto pues en adición a ello la modelo y conductora realizó una breve transmisión en vivo desde el funeral para sus plataformas digitales.

Tras estos hechos, Maribel Guardia señaló que su nieto, quien tan solo tiene cinco años, ya se enteró de la muerte de su papá y mencionó que fue su madre, Imelda Garza Tuñón quien se lo dijo, pero debido a su corta edad, todavía no alcanza a comprender lo que significa la muerte.

“Me dejó a esta niña tan linda (Imelda Garza Tuñón) y a un bebé precioso (José Julián) que tenemos que sacar adelante y ayer Ime le dijo que su papá había muerto, que se convirtió en un ángel, pero pues todavía no lo entiende obviamente” señaló Maribel Guardia, quien aseguró que, aunque el dolor es inmenso, su familia encontró la forma de estar más unida que nunca.

El nieto de Maribel Guardia cumplirá seis años el próximo mes de mayo. Foto: IG: maribelguardia

Por otra parte, Maribel Guardia detalló que la decisión de cremar el cuerpo de su hijo Julián Figueroa fue tomada en conjunto con su nuera, Imelda Garza-Tuñón pues consideran que el hecho de que su nieto hubiera visto a su padre en un féretro le pudo haber ocasionado un trauma, por lo que evitaron esta situación, asimismo, señaló que la ahora viuda de su hijo siempre contará con su apoyo para sacar adelante el pequeño José Julián, quien en pocas semanas celebrará su cumpleaños número seis.

“Cuando murió Imelda y yo decidimos que mejor lo íbamos a cremar, para que también el bebé no viera su cadáver porque iba a ser muy traumático para el (…), mi nieto, el hijo de Imelda, es mi amor ese niño y ahora va a ser nuestra labor educarlo y darle alas para volar”, sentenció Maribel Guardia, quien también detalló que todavía no saben cuál será el destino de las cenizas de su hijo pues señaló que no quiere deshacerse de ellas todavía y adelantó será en las próximas semanas cuando ella misma confirme qué piensan hacer con los restos del joven cantante, compositor y actor que perdió la vida de manera sorpresiva a causa de un infarto agudo al miocardio.

SIGUE LEYENDO:

Maribel Guardia: por qué su amiga Victoria Ruffo no la pudo acompañar en el momento más difícil de su vida

Esta es la especial petición que hizo Maribel Guardia a todos los que tienen hijos

Joan Sebastian: ¿quiénes son todos los hijos del cantante y a qué se dedican?