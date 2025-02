¿Alejandra Ávalos puede ver a los muertos? La famosa asegura que tiene un don

La muerte siempre ha sido uno de los temas más intrigantes alrededor de todo el mundo, por lo que son miles de personas quienes intentan descifrar qué pasa cuando el cuerpo deja de funcionar. Sin embargo, se dice que hay personas que nacen con dones, mismos que les ayudan a confirmar la existencia de un plano diferente cuando termina el ciclo vital y una de ellas es la reconocida Alejandra Ávalos.

Si bien, Ávalos logró construir una carrera muy sólida en la música y la actuación, durante un encuentro reciente con la prensa también confesó que posee un don para predecir el fallecimiento de las personas. Las declaraciones de la famosa mexicana dejaron boquiabiertas a cientos de personas y comenzaron un profundo debate en redes sociales, donde hay quienes le dan su voto de confianza y, por el contrario, personas que piensan que todo esto se trata de una mentira.

Ávalos, quien ha sido una de las voces más destacadas de la música ranchera y la balada en México, se mostró abierta a discutir cómo este supuesto "don" la ha acompañado durante los últimos años, incluso en los momentos más difíciles. A pesar de que hay quienes califican esto como una "bendición", la cantante declaró que esta capacidad le generó mucho miedo y no fue hasta hace poco que comenzó a aceptarla.

El don de Alejandra Ávalos para predecir la muerte

Fue así como en una conversación breve con los medios, Alejandra Ávalos confesó que desde hace un tiempo es consciente de su habilidad para predecir la muerte de algunas personas y aunque la artista admitió que en numerosas ocasiones intentó ignorar esta facultad, finalmente aceptó que era una realidad con la que debía convivir. A pesar de la incomodidad que le genera, la cantante explicó que este don le ha permitido anticipar noticias trágicas relacionadas con la muerte de personas cercanas y figuras públicas.

Las sorprendentes declaraciones de Ávalos han generado un intenso debate, especialmente debido a la naturaleza de sus afirmaciones y la forma en que las compartieron con la prensa.

Fotografía: Instagram/@aleavalosr

Una de las anécdotas más impactantes que compartió Ávalos con la prensa ocurrió cuando, tras el fallecimiento de la legendaria Silvia Pinal, la famosa actriz pensó de inmediato en otro ícono de la música mexicana: Dulce. El 25 de enero de 2024, Dulce, conocida por su potente voz y éxitos como "Mi corazón es un gitano", falleció repentinamente en circunstancias que sorprendieron a muchas personas, por lo que Alejandra Ávalos recordó ese momento con especial énfasis, revelando lo que demostró un presentimiento sobre la cantante.

Créanme o no me crean muchachos, pero cuando murió Silvia Pinal lo primero que pensé, que cruzó por mi cabeza fue: 'ojalá que no se lleve a Dulce', fue lo primero que pasó por mi cabeza, era como un presentimiento, declaró la famosa a la prensa.

Ávalos relacionó esta sensación con lo que ella describió como una superstición del medio artístico bautizada como "la regla de tres", pues según la cantante, existe una creencia generalizada de que cuando un gran artista muere, a menudo otros dos le siguen en un corto periodo de tiempo. Esta superstición ha sido citada por diversas figuras públicas a lo largo de los años, especialmente en el contexto de muertes de celebridades en el ámbito del cine y la música.

Eso que ustedes saben que es como una superstición que se da en el medio artístico en donde cuando fallece una persona se lleva a otras dos. Siento las cosas, lo siento y a veces no quiero aceptarlo y yo misma lo niego, pretendo que no sea así, le digo a la cabeza: 'estás pensando cosas que no son', pero lo siento, dijo.

En un país donde las supersticiones y creencias populares tienen un lugar destacado en la cultura, no es raro que este tipo de declaraciones generen tanto interés como escepticismo.

Fotografía: Instagram/@aleavalosr

¿Cómo sabe Alejandra Ávalos cuando alguien va a morir?

De la misma forma, la cantante detalló que su capacidad para presentir las muertes se manifiesta principalmente a través de la observación física de las personas y explicó que no necesita conocer profundamente a alguien para saber si su tiempo está cerca. Según sus palabras, basta con mirar a los ojos de una persona para detectar señales de que su destino está marcado.

Cuando estoy con ellos ya sé que se van a morir, osea yo ya sé que se van a morir, nada más de verles el brillo de sus ojos apagado, su piel grisácea, me pasa muy seguido. Es como tratar de luchar con lo inevitable y el destino de las personas, siempre que me pasa quisiera no tenerlos, se sinceró la cantante.

La naturaleza de las declaraciones de Ávalos generó una ola de comentarios tanto de sorpresa como de escepticismo ya que mientras algunos han expresado su apoyo y asombro ante la valentía de la cantante por compartir algo tan personal, otros dudan de la veracidad de sus afirmaciones. En las redes sociales, las y los usuarios se dividieron entre aquellos que creen en la capacidad de Ávalos y aquellos que consideran que sus palabras son fruto de una exageración o un deseo de atención mediática. Las declaraciones de Alejandra Ávalos resuenan en un contexto cultural donde la muerte y el destino son temas profundamente arraigados en la tradición mexicana.

Fotografía: Instagram/@aleavalosr

No obstante, lo cierto es que Ávalos ha dejado claro que este "don" no es algo que busque o que quiera, sino una habilidad que, de alguna manera, ha tenido que aceptar con el tiempo. En un mundo donde la muerte y el destino siguen siendo temas de misterio y fascinación, las palabras de la cantante abren un nuevo capítulo en el debate.

