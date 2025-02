Hija de Daddy Yankee recibe amenazas de muerte ante el pleito legal de sus padres

Han pasado poco más de dos meses desde que Daddy Yankee confirmó su divorcio con Mireddys González, desde entonces se han visto envueltos en una fuerte polémica por las disqueras que tienen y por realizar movimientos financieros sin consentimiento. En medio del escándalo, se reveló un distanciamiento familiar del que habló recientemente Jessaelys, hija del cantante, revelando que ha recibido insultos y amenazas de muerte.

En un reciente encuentro con los medios, “El Jefe”, como se conoce al cantante puertorriqueño, reveló un distanciamiento con su hija menor: “Ahora mismo un poco lacerada (su relación), se ve, pero es mi reina. La vi entrando y se lo dije: 'Dios te bendiga, eres mi reina', siempre lo va a ser. Sé que esto nos va a acercar más próximamente, paso a paso. Somos una familia como todas, tiene altas y bajas, pero vamos a superarlo”.

A través de un video compartido en YouTube, Jesaaelys reveló que comenzó a recibir amenazas de muerte tras destaparse el divorcio de sus padres y el conflicto legal entre ellos, algo que calificó como un “circo mediático”. Relató lo difícil que ha sido para toda su familia, pues han recibido insultos de los fanáticos del cantante de reguetón a los que llamó “tóxicos” debido a los mensajes que recibe de ellos en un intento por mostrarle su apoyo al artista.

“Realmente ha sido bien difícil. La gente que insulta a uno, llama a uno nombres. Aquí hay muchas personas que han sufrido, pero voy a hablar de mí. Que si Judas, que si traicionera, que si la consentida. ¿Qué sabes tú? Tú a mí no me conoces (…) No ha sido fácil, ha sido bien complicado tener que ajustarse, de un momento toda tu vida es pública. Horrible, ´tu no sabes si te están siguiente, uno va al mail y se te quedan mirando, es bien fuerte”, dijo la joven.