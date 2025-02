Las 6 constituciones que ha tenido México

Este miércoles 5 de febrero de 2025 se cumplen 108 años de la promulgación de la constitución de 1917 por parte de Venustiano Carranza en el teatro Revolución de Querétaro.

La Carta Magna firmada por Carranza no ha sido la única que ha tenido el país. Han existido 5 más, incluida una de la época previa a la Independencia de México de las cuales te contaremos un poco más.

Como mencionamos, son otras 5 constituciones previas a la de 1917 que firmó Venustiano Carranza, sumando en total 6 cuyas bases para su promulgación fueron distintas mejoras sociales y laborales en el país, algunas muy avanzadas para la época en la que fueron firmadas.

Artículos más importantes de la Constitución de 1917

El Artículo 1 habla sobre la igualdad de derechos

El Artículo 3 refiere que todos tienen derecho a la educación

El Artículo 5 defiende la libertad de trabajo

El Artículo 123 habla sobre el derecho al trabajo digno

¿Cuáles son las otras constituciones que ha tenido México?

La constitución de Cádiz de 1810-1812 que también es conocida como constitución de la monarquía española

La constitución de 1812 fue firmada por Jose Maria Morelos y Pavón y en esta se menciona que la religión tenía que ser católica

La Constitución de 1824

La Constitución de 1836

La Constitución 1857, publicada también un 5 de febrero

La Constitución de 1917, la que usamos actualmente

Esta constitución cuenta con 136 artículos y 19 transitorios. Está conformada por nueve títulos, en el noveno título sólo contiene un artículo que dice que se tiene que cumplir la constitución.

Aparte de Venustiano Carranza, otro personaje importante para su promulgación fue Francisco I. Madero.

¿Qué dicen los artículos constitucionales?

El primer artículo es sobre el derecho a la vida

El segundo artículo habla sobre los pueblos indígenas

El tercero habla sobre educación

El quinto habla acerca del trabajo.

Entre algunas cosas que se comentan está la preservación de las lenguas indígenas. En el tercer artículo se comenta que no se debe discriminar a otros. Dentro de otro artículo se menciona que no se puede obligar a alguien a que renuncie a su trabajo o que trabaje en algo que no quiere.

La serie de cortos Anímate con tu constitución hechos por el Canal del congreso explican los artículos que fueron promulgados en esta constitución.

En algunos países de Latinoamérica se ha cambiado la constitución, en México siempre se ha usado esta y solo han cambiado algunos artículos. El cambio más reciente a la Carta Magna se hizo en el 2024.