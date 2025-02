La vez que Marianne Gonzaga hizo creer que compró una casa de 60 millones y la acusaron de "copiarle" a Nicole Agnesi

Marianne Gonzaga es una influencer muy viral en TikTok donde suele contar cómo es su vida como mamá de una bebita recién nacida y este 5 de febrero su nombre acaparó las tendencias en redes sociales tras darse a conocer que fue detenida en la Ciudad de México, esto luego de presuntamente haber apuñalado a la actual novia de su expareja, de quien a penas hace unos días anunció su ruptura definitiva, pese a ser padres de la pequeña Emma.

Hasta ahora la Fiscalía General de Justicia de la CDMX ha revelado que la influencer se encontraba en Park Pedregal, de la alcaldía Álvaro Obregón, cuando habría apuñalado a la nueva pareja de su exnovio. Aparentemente la creadora de contenido viajó desde Cancún para reencontrarse con el padre de su hija cuando encontró juntos a los novios y atentó contra la joven tras una discusión. Si bien las investigaciones continúan, Marianne Gonzaga ya se encuentra detenida.

Aunque esta es la polémica más fuerte a la que se ha enfrentado la joven con más de 365 mil seguidores en TikTok y más de 137 mil en Instagram, esta no es la primera vez que su nombre se coloca en las principales tendencias de redes sociales. Quienes la siguen desde hace tiempo, sabrán que su nombre constantemente es comparado con el de Nicole Agnesi, otra influencer que dedica sus videos a su emprendimiento de joyería, a sus viajes y sobre todo, a su maternidad y contenido de "Get Ready With Me".

En octubre de 2024 el nombre de Marianne Gonzaga se volvió viral en TikTok luego de que diera a conocer que presuntamente se habría comprado una lujosa mansión de más de 60 millones de pesos, algo que más tarde fue desmentido hasta por ella misma supuestamente por detalles escabrosos sobre el antiguo propietario. Lo que llamó la atención de este caso es que el anuncio llegó al mismo tiempo que la creadora de contenido Nicole se mudaba a la casa que su suegro le regaló; lo anterior hizo que la hoy detenida fuera acusada de "copiarle" a Agnesi.

En más de una ocasión se le ha acusado de "copiarle" a la también blogger Nicole Agnesi. (Foto: IG @marianne_rc)

Marianne Gonzaga polémica con casa de 60 millones de pesos

La influencer Marianne Gonzaga reveló en octubre de 2024 que de vivir a la Ciudad de México, se mudaría a Cancún, Quintana Roo, para vivir en una lujosa casa valuada de más de 60 millones de pesos que la puso en la mira, ya que incluso realizó un "house tour" mostrando la propiedad y contando cómo la remodelaría. La primera polémica sobre esta casa inició cuando seguidores le hicieron saber al resto del Internet que en realidad la propiedad se podía rentar en AirBnB, lo que obligó a la joven a aclarar que sólo la rentaría por un año.

Posteriormente, la polémica creció cuando el dueño del lugar salió a desmentir lo ocurrido, desatando varios días de controversia en TikTok, donde distintos creadores de contenido comentaron sobre el caso y aseguraban que su única intención era tratar de copiarle a Nicole Agnesi. Ante ello, la propia mamá de Emma salió a dar su propia versión de los hechos exponiendo que el dueño, Ricardo Ponce, presuntamente la amenazó a ella, a su madre y a su bebé.

En los videos que aclaró sobre esta propiedad se volvió tendencia en redes sociales luego de que se recordara a Ricardo Ponce quien es un gurú en liberación emocional, pero que ha sido acusado de abuso sexual, aunque el mismo ha descartado estas acusaciones bajo la vía legal.

"Te cuento cómo una influencer por aparentar lo que no tiene dijo que mi casa era su casa; no sólo eso, me acusó de misógino y con acusaciones muy graves sobre vio... a mujeres y mucho más", reviró el experto en un video que puedes ver al final de esta nota.

De acuerdo con lo que contó, la joven ingresó a su hogar y lo expuso ante el mundo asegurando que todo lo que allí había era suyo, cuando en realidad pertenece al gurú y a su esposa, incluso recordó el house tour de Gonzaga donde explica que tiene tirada la cocina por la mudanza, algo que molestó al experto en emociones. Si bien ya no se comentó más de esta polémica, Ricardo Ponce dijo en esta aclaración que demandaría a Marianne.

Sigue leyendo:

Marianne Gonzaga: ¿Quién es la influencer que fue detenida por apuñalar a una mujer?

¿El mundo se acaba el 27 de mayo de 2025? Macabra entidad de TikTok revela la FECHA FINAL para la humanidad