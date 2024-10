Influencer finge comprar una lujosa casa pero el dueño es más famoso y la desmiente: VIDEO

Ricardo Ponce le pidió una disculpa publica a Marianne Gonzaga por mostrar las placas de su auto y la intimidad de su casa pero ella les dijo a sus seguidores que decidió no comprar la casa porque encontró denuncias en su contra y ahora él la demandará Instagram marianne_rc / Instagram ricardoponce

Una influencer se metió en un gran problema luego de que intentara presumir una vida de lujos y una solvencia económica en redes sociales al jactarse de haber comprado una casa millonaria en la playa pero jamás se espero que el dueño de la propiedad saldría a desmentirla.

“Te cuento como una influencer por intentar aparentar lo que no tiene dijo que mi casa era su casa”, relató Ricardo Ponce.

Se trata de Marianne Gonzaga quien subió a sus redes sociales un video donde presume su nueva casa, incluso da un recorrido donde muestra las habitaciones los carros estacionados lo que le molesto al propietario ya que dice que mostró hasta las placas y también muestra la piscina diciendo que no puede esperar para meterse a dar una refrescada.

“Amigas ya nos entregaron la casa nueva”, afirmó Marianne Gonzaga.

Marianne Gonzaga hasta dijo que su cocina se encontraba desordenada por la mudanza Foto: Instagram marianne_rc

Hasta muestra una habitación donde asegura que la convertirán en un bar para los invitados la cual queda de frente a la alberca que se encuentra rodeada de la naturaleza, la joven habría afirmado que se encontraba feliz de estrenar su nueva residencia.

Sin embargo, no contaría con que el propietario sería alguien más famoso que ella quien saldría a desmentir cada uno de sus dichos y la dejaría muy mal parada, el agraviado sería Ricardo Ponce Herrera, un reconocido coach enfocado a la autosanación emocional con más de 2.5 millones de seguidores en Instagram, mientras que Marianne Gonzaga tiene apenas 153 mil.

“Mi casa que tengo hace cuatro años y nunca en la vida les he dado un tour por ella”, dijo Ricaro Ponce.

Él relató que se enteró de lo sucedido con su propiedad luego de que le enviaran el video de la influencer y él le escribiera a ella para pedirle que se retractara y se disculpara por mostrar su privacidad en este caso, la casa con todos los muebles y decoraciones así como las placas de los carros haciéndolos pasar como si fueran de la familia de ella.

“Ella dice que en su cocina está todo desordenado por la mudanza”, relata Ricardo Ponce.

Ricardo Ponce le pidió que se disculpara antes de exhibirla y le dio un plazo de un día Foto: Instagram ricardoponce

Y es que la propiedad si está a la venta, relató que le fue mostrada a la joven pero ella solo la fue a ver e informarse del costo. Al sentir invadida su privacidad él solo le pidió que se disculpara pero la creadora de contenido digital le dijo que lo haría que la disculpara que se había emocionado de más.

“Ni siquiera la había comprado, ni siquiera había mandado una oferta y ya les estaba dando un tour a todos sus seguidores que pensaban que la había comprado”, acusó Ricardo Ponce.

Pero jamás subió el video disculpándose y todo empeoraría porque ella subiría un video con sus seguidores argumentando que su mamá iba a comprar la casa ero que afortunadamente a tiempo descubrieron que el dueño de la casa tenía antecedentes criminales y decidieron no firmar el contrato.

A lo que Ricardo Ponce mostró evidencia de que no fue así, él le dijo que subió un video de su casa cuando no es así ya que el propietario es él y ella le dijo que estaba muy apenada que si quería bajaba los videos, incluso él le pide que se disculpe y ahí acabara todo, ella acepta pero no sucede eso.

Marianne Gonzaga reconoció que hizo mal y le dijo que si se disculparía pero jamás lo hizo Foto: TikTok Ricardo Ponce

Al día siguiente él sube el video relatando todo lo que sucedió y ella no lo exhibió que él hizo público todo e incluso le recuerda su supuesto historial delictivo a lo que él le refuta que comprobó que jampas cometió nada por encima de la ley.

Ricardo Ponce también mostró conversaciones con los encargados de bienes raíces que se encargan de mostrar su propiedad a posibles compradores quienes aseguran que la joven Marianne Gonzaga pidió permiso para grabar el video porque según lo iba a mandar a su suegro que era el interesado en adquirir la propiedad.

Ricardo Ponce se molestó porque Marianne Gonzaga mostró la intimidad de su hogar con mentiras y además lo difamó Foto: TikTok Ricardo Ponce

Ricardo Ponce aseguró que toda esta serie de difamaciones le costará una demanda a la joven y demás ventilo que no estuvieron ni cerca de cerrar un contrato porque jamás mandó una oferta la joven que solo fue a ver la casa.

Sigue leyendo:

VIDEO: cae payaso acróbata en Circo del Horror de Cuernavaca

La IA confirma cuál es el origen de más de 160.000 virus