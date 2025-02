“Hot Wheels City Experience" continua en Ciudad de México

Hot Wheels City Experience por fin llegó a la Ciudad de México es un evento único diseñado para toda la familia y los fanáticos de los autos, otorgando en un solo lugar acceso a emocionantes actividades, donde los asistentes podrán diseñar su propio auto de carreras, armar pistas de conducción únicas y hasta correr verdaderos Hot Wheels en una zona de karting.

Creador por Moment Lab en colaboración con Mattel, Hot Wheels City Experience es un espacio inmersivo extremadamente dinámico que cuenta con una zona gamer a cargo de PlayStation, simuladores de Fórmula 1 y actividades para toda la familia.

Para Bernardo Noval, CEO de Moment Lab,

Teníamos el gran interés de crear un espacio para capturar la esencia de la marca con la aventura y la velocidad que estos juguetes brindan.”, comentó.

T2: ¿Hasta cuándo estará Hot Wheels City Experience en CDMX?

Con TU boleto tendrás acceso a más de 12 actividades que te adentrarán en el mundo de la velocidad. FOTO: IG / @hotwheelscityexperience_mexico

Ubicada en la Gran Carpa Satélite, Hot Wheels City Experience estará disponible hasta el 15 de marzo de 2025 donde podrás acceder a todas las estaciones de actividades y circuitos de carreras y visitar la exposición de automóviles icónicos de cada colección.

Además, con el boleto tendrás acceso a más de 10 actividades que te adentrarán en el mundo de la velocidad y con las cuales podrás experimentar lo que es ser un verdadero piloto de carreras.

Aquí te dejamos una probadita de lo que podrás experimentar:

Exposición de autos

Zona Gamer By Playstation

Museo Hot Wheels

Taller de pintura “Videomaping en tiempo real”

Hot Wheels Lab “Experimenta las diferentes pistas”

Centro de Diseño “Diseña el auto de tus sueños”

Tienda Oficial “Compra tus autos favoritos y productos de la marca exclusivos”

Zona de karting “Go karts para todas las edades”

Simuladores F1

Licencias de conducir y fotos oficiales

Zona de alimentos y bebidas con marcas como Chuck e chees, Tim hortons por mencionar algunas

Si te decides a vivir esta increíble experiencia, contempla un periodo mínimo de 2 horas para poder disfrutar de todas las atracciones, llevar ropa cómoda y que todas las edades son bienvenidas.

Adquiere tus boletos ahora en www.feverup.com, con opciones accesibles para todos.

• Ubicación: Gran Carpa Satélite, Periférico Blvd. Manuel Ávila C. y Mario Colín,

Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54069.

• Horarios:

• De lunes a viernes: 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

• Sábado y domingo : 09:00 a.m. a 07:00 p.m.



