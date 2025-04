¿Qué significa que Daniel Bisogno esté intestado? Abogada explica qué pasará con su herencia y el futuro de su hija

La herencia de Daniel Bisogno se encuentra en incertidumbre, luego de que hace unos días Pati Chapoy dio a conocer en Ventaneando que el fallecido conductor no dejó un testamento para asegurar el futuro de su hija, Michaela. Pero este lunes por la mañana la familia Aguilar Bisogno salió a confirmar que el famoso está intestado y que en medio de la "situación complicada", ellos no planean pelear por nada de lo que por derecho le corresponde a la menor.

En medio de la fuerte polémica a la que ahora se enfrentan los familiares, especialmente su hermano Alex B, se han tenido que salir a aclarar varias situaciones que a su vez dejan con dudas a los fanáticos de Daniel. Uno de los ejemplos más claros es que los Aguilar Bisogno afirmaron que velarán para que la herencia que le corresponde a Michaela se cumpla a cabalidad. Lo anterior ha resonado con fuerza tras revelarse que Cristina Riva Palacio, mamá de la menor, "ha cortado toda comunicación" con ellos.

Asimismo, Alex B en dicho comunicado resaltó que además de ya no poder entrar a la casa de su fallecido hermano, saben que Cristina estaría comenzando un juicio intestado por sí misma. En medio de todo lo anterior, El Heraldo de México conversó con la abogada Paola Vanessa Nava Calvo, quien nos contó qué sucede en casos como estos y quién es la persona que se quedaría con la herencia del "Muñe".

¿Qué significa que está intestado?

"Intestado significa que murió la persona y entonces como no dejó testamento, por eso es intestado, no hay testamento. Al momento de no haber testamento, la ley sí contempla cuáles son los supuestos de qué pasa con los intestados y cuáles es el orden de prelación en el que heredan las personas y la ley dice que es hasta el cuarto grado", mencionó Paola Vanessa Nava Calvo, fundadora de la Colectiva de Abogadas Feministas: Asesoría Legal Feminista S.C.

¿Quién tiene derecho a un intestado?

La abogada explica que son los familiares directos o parejas de la persona fallecida e intestada quienes tienen el derecho a la herencia en cuestión, pero hay niveles de prioridad que se deben de respetar por ley. "En primer lugar obviamente están los hijos, hijas, esposo o esposa, concubina o concubino", menciona; en este caso tan mediático, sería la hija de Daniel Bisogno la que tendría que quedarse con los bienes de su padre.

De acuerdo con la experta en leyes, la exesposa de Daniel Bisogno ya no formaría parte de las personas que podrían quedarse con su herencia; sin embargo, si el "Muñe" hubiera tenido otra pareja, es posible que esta tercera persona sea beneficiaria de la herencia, aunque tiene que cumplir con un importante requisito. Recordemos que aunque nunca se confirmó por parte del conductor, se mencionaba que salía con un joven de nombre, Charly.

"El requisito para ser concubino o concubina es que hayas vivido bajo el mismo techo con la persona por más de dos años o menos si tuviste un hijo. Entonces habría que ver si su pareja vivió con él por más de dos años, porque si su pareja vivió con él por más de dos años en este caso, tendrían derecho a la herencia, tanto su concubino como su hija".

Pero algo que no se debe de perder de vista es que la hija de Daniel Bisgno es menor de edad y por lo tanto, se debe de asegurar que la masa hereditaria garantice la pensión alimenticia de ella. Aunque hasta ahora no está confirmado que el conductor de Ventaneando tuviera otra pareja sentimental antes de morir, en caso de que aparezca alguna, la herencia se tendría que ir a un 50 por ciento para esta persona y 50 por ciento para Michaela.

"Ese 50 por ciento debe ser bastante como para garantizar la manutención de la menor y en caso de que no, pues también le podrá tocar una parte del concubino si es que procede el concubino".

Por otro lado, menciona Paola Vanessa Nava Calvo que la ley en casos de intestados contempla qué es lo que pasa cuando una persona no tuvo hijos y en estos casos entran tanto los padres como los hermanos. Pero en el caso de el "Muñe", esta regla no aplicaría porque la ley vela por la hija que tuvo con Cristina Riva Palacios: "Realmente el hermano pues sí no tendría nada que reclamar", señala.

¿Michaela puede ser la heredera de Daniel Bisogno si no dejó testamento?

Michaela al ser la única hija de Daniel Bisogno es la heredera universal de la herencia del conductor de Ventaneando, aunque como es una pequeña de sólo 9 años y por lo tanto es menor de edad, hay otros factores que se deben de comenzar a implementar como es el caso de un tutor, un albacea y un curador. "Tutor, la niña ya tiene que es su mamá; albacea, pues una vez que se abre el juicio sucesorio se va a designar una albacea; y curador es el que va a supervisar que el tutor haga bien su trabajo", dice la abogada feminista Paola Vanessa Nava Calvo.

Quien va a representar a la menor jurídicamente hablando es la mamá de la menor, o sea, Cristina Riva Palacio. "Ella es la que tendría que abrir el juicio sucesorio porque es quien ejerce actualmente la patria potestad de la niña, es quien por ley ahorita sería su tutor y ella no juega el papel de heredera, pero sí probablemente hasta ella pueda elegirse como albacea para darle el impulso procesal a la sucesión y representará los intereses de la menor hasta en tanto se le adjudiquen las propiedades que tenga". Esto es lo que se sabe de la herencia de Daniel Bisogno al no haber dejado un testamento. (Foto: IG @bisognodaniel)

"La dueña es la niña, pero como ella no puede porque todavía no cuenta con actividad de ejercicio, no puede firmar escrituras ni puede firmar juicios, pero sí puede firmar su mamá y que quede todo a nombre de la hija, y la dueña es la hija. La mamá solamente es su representante legal, porque así lo determina la ley; la albacea es la representante legal de la sucesión y el curador es quien va a supervisar que la mamá haga bien su trabajo", agrega.

¿Cómo saber si alguien dejó testamento?

Cuando se abre una sucesión, pensando que está intestado y que no hay testamento, lo primero que hay que realizar es girar oficios al Archivo General de Notarías, al Registro Público de la Propiedad del Comercio y al Registro de Testamentos, para ver si a nivel nacional la persona fallecida, en este caso Daniel Bisogno, otorgó algún testamento. La abogada recuerda que en ocasiones los familiares no saben con certeza que existiera un testamento.

Tras recibir la confirmación de estas tres instituciones de que no existe un testamento, continúa el juicio intestamentario; en caso de que exista un testamento se cambia el giro a un juicio testamentario y es entonces cuando existiría la posibilidad de que la familia impugne; sin embargo, la experta afirma que esto no es tan fácil como se suele creer.

"La norma hace alusión concretamente a los supuestos que pudieran ser, por ejemplo, en caso de que una enfermedad no haya sido física, sino mental, que ya haya estado mermada su capacidad cognoscitivo y lo llevaron a firmar un testamento que él ya no era capaz de tomar esas decisiones. Puede ser por ejemplo que en el testamento le dejó todo a su pareja y no a la hija, ahí quien puede impugnar es la mamá representando a la hija porque aquí la niña es una acreedora alimentaria de él y ahí la ley la protege", dice Nava Calvo.