Así lucen los nuevos vasos de Labubu que serán tus favoritos, ¿cuándo llegarán a México?

Los Labubu llegaron para convertirse en la tendencia mundial más icónica y tierna, pues sin importar nuestra edad todos ya tenemos una de estas adoradas criaturas listas para acompañarnos a todos lados al colgarlas en bolsas, mochilas y un sin fin de lugares más; pues así como en su forma física y suavecita nos ha enamorado, los pines, stickers, fundas para celular y hasta en estampados son algunas de las ideas en las que el mundo entero se ha sumado a la fiebre del 2025. Sin embargo, esta larga lista de productos no ha llegado a su fin, ya que ahora tenemos los nuevos favoritos, ¡los vasos!

Pop Mart, la tienda que vende estas figuras de colección, acaba de anunciar la llegada de un nuevo producto, se trata de vasos de Labubu que son tan adorables como las figuras de peluche y que estamos seguros, querrás tener como básicos en tu casa para tomar desde agua, refresco, café frío o todo lo que se te antoje. Los diseños están hechos en cristal y tienen colores tan hermosos para resaltar las caras de estas criaturas como el verde, naranja, rosa, lila y con los ojos en azul o bicolor.

¿Te animas a comprarlos? Si ya los quieres tener para no parar con la fiebre de los Labubu, te invitamos a conocer los detalles como es la fecha de lanzamiento y si llegarán o no a México, además te invitamos a ver a detalle la colección entera. Hasta ahora sabemos que esta nueva entrega de Pop Mart incluirá siete diseños diferentes que te enamorarán y que al igual que la venta de los peluches, se realizará en forma secreta y no podrás saber cuál te tocó hasta que lo abras.

Fue la tienda de Pop Mart del Reino Unido la que compartió esta nueva colección de Labubus, ya no en su adorable versión de peluche, sino en cristal como un básico de la cocina. "Llega la colección de los monstruos-cheers!, con una caja secreta de esta serie de de doble cristal", se lee en un posteo de Instagram.

¿Los necesitas? (Foto: IG @popmartuk)

Vasos de cristal de Labubu se convierten en la nueva obsesión de las redes

"Son perfectos para sorber y entrar en el espíritu", se lee en el anuncio de Pop Mart en el que reveló los nuevos vasos de cristal inspirados en los Labubu; los diseños mantienen la forma clásica de los vasos, pero con un efecto de doble cristal al tener por dentro el diseño de la cara de estas hermosas creaturas. Si quieres hacerlos tuyos, te tenemos buenas noticias, ya que ya hay fecha de lanzamiento en las tiendas físicas, pero también los podrás comprar en línea.

¿Cuándo salen a la venta y cuánto cuestan los vasos de Labubu?

Hasta el momento sólo se sabe que los vasos de Labubu serán lanzados oficialmente el próximo viernes 24 de enero, esto en la tienda física de Pop Mart en el Reino Unido; sin embargo, la tienda también dio a conocer que "pronto" llegarán a la tienda en línea, aunque hasta el momento no existe una fecha confirmada para que las puedas ordenar. Asimismo, no se ha revelado el precio que tendrá cada vaso.

En lo que respecta a su llegada a México, todavía no se conocen más detalles; recordemos que esta empresa no tiene sucursales en nuestro país. Pese a ello se pueden hacer las compras en línea, además que algunos distribuidores venden los productos oficiales, aunque hay que tener cuidado para no caer en los "chafubu" que son imitaciones.

Tienen los detalles más hermosos y coloridos. (Foto: IG @popmartuk)

¿Dónde comprar Labubu en México?

Para no caer en estafas y tener "chafubu" en lugar de Labubus, asegúrate de comprarlos en tiendas oficiales que tienen alianzas como es el caso de AliExpres, aunque existen otras más en las que se pueden conseguir de segunda mano o por revendedores. Pero no olvides tener cuidado al hacer tus compras para no caer en estafas y llevarte una desagradable experiencia.

AliExpress

Mercado Libre

Etsy

Ubuy México

¿Cuál es tu favorito? (Foto: IG @popmartuk)

