El inesperado cameo que quizás no notaste en la segunda temporada de “The Last of Us”

Luego de una larga espera de poco más de dos años, este domingo 13 de abril se estrenó en la plataforma de Max el primer episodio de la segunda temporada de “The Last of Us”, serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, que adapta el famoso videojuego homónimo de la empresa desarrolladora Naughty Dog.

Y es que el lanzamiento de la nueva temporada ha dado mucho de qué hablar, pues además del interesante planteamiento que ha traído consigo, y del anunció de que el famoso cantante mexicano Macario Martínez formará parte del soundtrack con su canción "Si te mentí", mostró un inesperado cameo que solamente los amantes del juego pudieron entender.

Se trata de la aparición sorpresa del reconocido músico argentino Gustavo Santaolalla, quien aparece como el guitarrista de la banda que está tocando durante la fiesta de Año Nuevo en el pueblo de Jackson Hole, el hogar actual de Ellie y Joel a cinco años de los acontecimientos de la primera temporada.

El inesperado cameo de Gustavo Santaolalla en “The Last of Us”

Sin embargo, el cameo de Gustavo Santaolalla en la segunda temporada de “The Last of Us” tiene un significado muy especial para los fanáticos del videojuego, pues además de que el argentino fue el compositor de la banda sonora del título, también tuvo una aparición especial en la saga.

Su cameo original sucedió en el videojuego "The Last of Us Part II" del 2020, y se da justo cuando Ellie sigue Jesse en el pueblo de Jackson, momento en el que se puede observar a un hombre sentado tocando un banjo, siendo nada más y nada menos que Gustavo Santaolalla, una aparición especial que los fanáticos recuerdan con cariño y que logró trascender hasta la serie, dando muestra de los fiel que es al material original al haber adaptado hasta los "easter eggs"