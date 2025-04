Payaso Talachitas exhibe amenazas de familia que lo contrató y no le querían pagar: "Te vamos a linchar" | VIDEO

El Payaso Talachitas preocupó a sus más de 28 mil seguidores de Instagram la noche del sábado, cuando compartió un video en donde se le ve discutiendo con un grupo de personas que supuestamente no le querían pagar por sus servicios, una situación que escaló hasta que el también creador de contenido y su equipo fueron amenazados por la familia, argumentando que si no se iban del lugar, lo lincharían.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram donde el payasito compartió un video de poco más de cuatro minutos en los que se ve la fuerte discusión. Según lo que alegan y lo que Talachitas precisó, fue contratado para dar un show en Triángulo Rojo, donde para apartar la fecha y la hora, una familia dio un anticipo de mil pesos, aunque el costo total por la presentación era de 10 mil pesos; sin embargo, al llegar al lugar y cobrar los 9 mil restantes, los contratantes se negaron a liquidar.

Ante la negativa de pagarle, pese a que ya todo estaba montado para dar su espectáculo, el humorista decidió cancelar su espectáculo y esto despertó los alegatos de la familia, que aseguraba que ese no era el trato inicial ni lo que tenían en el contrato. Como el conflicto escaló hasta las amenazas de ser linchado junto a todo su equipo de trabajo, el payasito decidió retirarse del lugar y además hizo responsable al hombre que lo contrató.

"Familia tuvimos un inconveniente y este es el motivo por el cual ya no me presenté en la fiesta acordada. Solo me querían dar dos mil pesos. Hago responsable a Rafael Martínez García", escribió en Instagram.

"No me quiere liquidar", Payaso Talachitas expone amenazas de familia que lo contrató

En un reel que Talachitas compartió en Instagram se le escucha decir, "no me quiere liquidar", mientras muestra a dos mujeres y dos hombres que se negaban a pagarle argumentando que ya tenían un contrato. Ante el disgusto del famoso le pidió a su equipo que recogiera todo lo que ya se había montado para el show: "¿Cómo voy a trabajar si no me pagan", insistía a la familia.

De acuerdo con lo que contaban, sólo le dieron mil pesos de anticipo, pero el costo total acordado era de 10 mil pesos y la molestia de la familia incluso los llevó a exigirle al payaso que les regresara lo invertido; allí, Talachitas aseguró que sí cometió un error de asistir con sólo mil pesos que le habían adelantado. El conflicto fue escalando hasta que los pobladores comenzaron a amenazarlo con lincharlo tanto a él, como al resto de su equipo.

Tras el conflicto, el payaso tomó todo con humor. (Foto: IG @talachitas_oficial)

"Pélale ya, yo no quiero discutir, pélense", se escucha decir a un hombre antes de que el video se cortara. Más tarde, el payaso dio a conocer que le dieron cinco minutos para dejar la localidad, de lo contrario amenazaron con: "Prender tu camioneta y te vamos a linchar". De acuerdo con lo mencionado por el Talachitas, se contuvo y huyó del lugar para evitar un conflicto mayor.

Este conflicto se hizo muy viral en redes sociales, donde internautas le han demostrados su apoyo al Payaso Talachitas y de Instagram se traslado a TikTok con miles de me gustas y comentarios divididos. Por su parte, el pyasito también tomó con humor lo sucedido y compartió un meme: "Talachitas enojado porque no le quisieron pagar sus 10 mil pesos.