La salud mental en la era de las notificaciones: ¿estamos diseñando entornos laborales tóxicamente conectados?

"No es urgente, pero..."

¿Te suena familiar? Es ese tipo de mensaje que llega a las 10 de la noche o en domingo por la tarde. Técnicamente, no exige una respuesta inmediata, pero emocionalmente ya encendió una alarma. Ya te hizo pensar, interrumpió tu descanso y, sin darte cuenta, se volvió carga mental.

¿Cuántas veces nos hemos descubierto respondiendo correos en la madrugada, revisando mensajes en domingo o llevando el celular al comedor por si “pasa algo urgente”? Nos vendieron el sueño de la autonomía, pero a cambio, nos convertimos en trabajadores en línea 24/7.

Y es que hoy vivimos en la era de las notificaciones: grupos de trabajo en WhatsApp, alertas de correo, chats en Teams, recordatorios, calendarios compartidos, mensajes que no cesan ni en vacaciones. Aunque intentamos convencernos de que “sólo los leemos”, ese “sólo” nos arrastra emocionalmente a estar siempre pendientes, disponibles, alerta. Siempre alerta.

Este nuevo modelo laboral, que muchos celebran como flexible, también trajo consigo una carga invisible. El trabajo dejó de estar confinado a una oficina y a un horario. Hoy cabe en la palma de la mano, vibra en el bolsillo y nos interrumpe momentos de recreación o de conexión familiar. No importa si trabajamos desde casa o en la oficina: la sensación de tener que estar siempre disponibles se ha vuelto parte del ADN laboral moderno.

Por eso es urgente replantearnos cómo estamos cuidando —o descuidando— el tiempo y el espacio personal de quienes colaboran con nosotros. Respetarlo implica mucho más que evitar mensajes fuera de horario. Requiere diseñar estructuras que funcionen incluso cuando alguien se va de vacaciones, generar dinámicas internas que eviten la dependencia de una sola persona y establecer roles compartidos con canales claros.

No todo tiene que resolverse al momento ni requerir la presencia constante de todos. La verdadera flexibilidad no se trata de estar siempre disponibles, sino de tener estructuras que funcionen incluso cuando no estamos presentes

El problema no es la tecnología en sí, sino el uso desmedido y poco consciente que hacemos de ella. Incluso en empresas que presumen esquemas flexibles, muchas personas viven jornadas interrumpidas, sin fronteras claras, con una carga emocional constante que erosiona su bienestar. Lo que comenzó como una ventaja operativa puede terminar convertido en un riesgo silencioso.

Peor aún, cuando las organizaciones no proveen plataformas ni dispositivos institucionales, las conversaciones laborales migran a los teléfonos personales. Y con ello no sólo desaparece la desconexión, sino que se abre la puerta a nuevas formas de acoso laboral, a la invasión de la privacidad y al desgaste invisible pero continuo.

Afortunadamente, en México ya existen marcos regulatorios que buscan atender este fenómeno. La NOM-035 reconoce los factores de riesgo psicosocial, mientras que la más reciente NOM-037 establece condiciones mínimas para proteger a quienes trabajan bajo esquemas de teletrabajo. No obstante, ninguna norma es efectiva si no se respalda con una cultura organizacional consciente y comprometida.

Y justo ahí está el verdadero reto: transformar la cultura.

El pasado 7 de abril, con motivo del Día Mundial de la Salud, tuvimos la oportunidad de detenernos a reflexionar sobre una verdad ineludible: el estrés sostenido, cuando no se atiende, se transforma en enfermedad. Se vuelve insomnio, ansiedad, ausentismo. Según el State of the Global Workplace 2024 de Gallup, el 41% de los empleados a nivel mundial reporta haber experimentado altos niveles de estrés diario, una cifra que, aunque ligeramente menor al año anterior, sigue superando los niveles prepandemia. No es una percepción. Es un llamado de atención.

Quizá ha llegado el momento de dejar de presumir lo ocupados que estamos y empezar a construir entornos donde el descanso no sea un lujo, sino una práctica institucional. Donde apagar el celular no sea un acto de rebeldía, sino de autocuidado. Donde trabajar no implique vivir conectados todo el tiempo. Porque como líderes, el reto no es estar menos conectados, sino estar mejor conectados. Saber cuándo es momento de apagar. De confiar. De respetar. De vivir.

Y tal vez, sólo tal vez, ha llegado el momento de celebrar lo verdaderamente revolucionario: una noche sin notificaciones. Un domingo sin culpa. Un equipo que sabe trabajar… y también desconectarse.



Estrella Vázquez, CEO de Time2Grow

Estrella Vázquez es emprendedora serial, consultora especializada en la gestión de talento y capital humano, y fundadora y directora general de Time2Grow, una alianza de servicios integrales conformada por las empresas mexicanas: Factor RH, Time2Business (T2B) y Skills2Work (S2W).