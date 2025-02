5 covers de canciones infravaloradas que se hicieron famosas por salir en películas

La música siempre ha sido un ingrediente esencial en el cine, capaz de transformar una escena común en una experiencia inolvidable. Mientras algunas canciones originales se convierten en himnos instantáneos, otras, menos conocidas, encuentran una segunda vida a través de versiones de covers que resuenan con nuevas audiencias gracias a su inclusión en bandas sonoras de películas icónicas.

Y es que es bien sabido que la música dentro del cine tiene el poder de recontextualizar no solo las canciones, sino nuestras emociones y nuestras experiencias. Por lo que algunas canciones lograron obtener una segunda vida gracias a ello y ahora son solo una muestra de cómo una canción puede convertirse en algo completamente diferente y, en algunos casos, en algo aún más grande que la suma de sus partes.

Sin embargo, más allá de las superproducciones de Hollywood, existen covers de canciones infravaloradas que se convirtieron en éxito gracias a su aparición en la pantalla grande, pues gracias a la historia que se muestra éstas se transforman por completo a través del contexto visual y emocional que el cine proporciona.

Covers famosos que pasaron a la historia por musicalizar películas legendarias

Es así como la magia de los covers en las películas reside en su capacidad para transformar el significado de una canción, por lo que aquí te presento 5 canciones que aunque no destacaron en la industria musical, al ser reinterpretados por diferentes artistas y colocados en el marco de una película, ganaron una nueva vida y lograron resonar con públicos distintos.

"Hurt" de Johnny Cash en "Logan" (2017)

Intepretada originalmente por Nine Inch Nails, "Hurts" (1997) es, sin lugar a dudas, una obra maestra de introspección, pero fue el cover de Johnny Cash lanzado en 2002 el que se convirtió en una de las interpretaciones más devastadoras de la historia de la música. Con una voz quebrada y una instrumentación minimalista, Cash transformó esta canción de angustia en un lamento de experiencia, un llanto por la decadencia y la muerte, un testamento de su propia lucha con la enfermedad y el envejecimiento. En la película "Logan", este cover aparece en la escena final como un cierre emocional para el personaje de Wolverine, quien enfrenta su propia mortalidad, el tema no solo refuerza la atmósfera de desolación y finalización, sino que también establece una conexión profunda entre el personaje de Logan y la tristeza palpable de la voz de Cash.

"Mad World" por Gary Jules en "Donnie Darko" (2001)

La canción original de Tears for Fears, lanzada en 1982, tiene un tono pop de los 80, que fácilmente podría haber encajado en un escenario de ritmo frenético. Sin embargo, Gary Jules hizo un giro radical con su versión en 2001, reduciendo la canción a una interpretación minimalista con piano y su voz sombría; este enfoque casi melancólico convirtió la pieza en un lamento existencial, lo que resultó perfecto para "Donnie Darko", una película que se mueve entre el thriller psicológico y el drama adolescente. La escena en la que suena "Mad World" es una de las más emblemáticas de la película, transmitiendo la angustia existencial del protagonista, mientras crea una atmósfera onírica y perturbadora que hace que el espectador se enfrente a la fragilidad de la mente humana.

"Tainted Love" de Soft Cell en "The Wedding Singer" (1998)

Gloria Jones regaló una magnífica interpretación de este tema en 1965, pero Soft Cell tomó la canción de soul y la transformó en una pieza de synth-pop, manteniendo la angustia emocional pero dándole un aire moderno y pegajoso, digno de los 80. Es así como en "The Wedding Singer" este cover es utilizado de manera perfecta en una escena cómica y nostálgica en la que Robbie Hart (Adam Sandler) se enfrenta a sus propios conflictos sentimentales. La inclusión de "Tainted Love" no solo evoca la época dorada de los 80, sino que también subraya el dolor y el desencanto en la vida amorosa de los personajes, lo que hace que esta versión se convierta en la banda sonora perfecta para la película.

"Where Is My Mind?" de Pixies en "Fight Club" (1999)

Aunque no es un cover como tal, el tema "Where Is My Mind?" de Pixies es un himno alternativo por derecho propio, ofreciendo una toma sobre la confusión, la alienación y la pérdida de control. Su uso para "Fight Club", una de las películas más icónicas de la década de los 90, no solo refleja los temas de desconcierto y nihilismo de la cinta, sino que también subraya la exploración de la identidad y la fragmentación mental del protagonista; la canción aparece al final, mientras los personajes se encuentran con las consecuencias de sus acciones, ayudando a cerrar la historia con un tono inquietante que resalta la desesperanza mostrada a lo largo del filme.

"Across the Universe" de Fiona Apple en "Pleasantville" (1998)

La canción original de The Beatles es un tema etéreo y experimental que transmite la sensación de un amor universal y trascendental. Sin embargo, la versión de Fiona Apple, lanzada en 1997, lleva la pieza en una dirección completamente diferente ya que con su voz suave y melancólica, Apple le imprime a la canción una carga emocional única, acentuada por un arreglo minimalista que deja espacio para la reflexión personal.

En "Pleasantville", una película que explora la transición de una ciudad en blanco y negro a la vida a todo color, el cover de Apple se usa de manera magistral para simbolizar el despertar y la revolución emocional de los personajes. La escena en la que suena "Across the Universe" subraya el cambio de paradigma y la liberación de las emociones reprimidas, mientras que el tono introspectivo del cover acentúa la idea de la expansión emocional y la autenticidad.

