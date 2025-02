Estas son todas las bandas que acompañarán a Ozzy Osbourne y Black Sabbath en su último concierto

En un anuncio que sacudió el mundo del heavy metal, el legendario cantante británico Ozzy Osbourne reveló recientemente que se reunirá con los miembros originales de Black Sabbath para regalar (¡por fin!) el esperado reencuentro de esta icónica banda después de 20 años alejados de los escenarios. Lamentablemente, esta gira será la despedida definitiva del músico, pues cabe recordar que Osbourne ha enfrentado a varios desafíos personales y de salud en los últimos años.

Recordemos que en el 2020 fue diagnosticado con Parkinson, lo que lo llevó a reducir su actividad en los escenarios. Además, en 2023, Osbourne se sometió a una cirugía de columna vertebral, obligándolo a retirarse temporalmente de las giras. A pesar de estos obstáculos, Ozzy sigue siendo una figura crucial en la música y la cultura del rock, por lo que su regreso a los escenarios junto a Black Sabbath es una clara muestra de su incansable espíritu y amor por la música.

Fue así como el mismísimo Ozzy Osbourne, de 76 años, fue el encargado de hacer el anuncio a través de sus redes sociales. El concierto, titulado “Back to the Beginning”, se llevará a cabo el 5 de julio en el emblemático estadio Villa Park de Birmingham, ciudad natal del grupo, ubicado en el centro de Inglaterra. Este evento, que promete ser un hito en la historia del metal, será un tributo a las raíces musicales de una de las bandas más influyentes y queridas del género.

Es mi hora de volver al principio... es hora de devolver el lugar donde nací. Qué bendecido soy de hacerlo con la ayuda de gente a la que amo. Birmingham es el verdadero hogar del metal. Birmingham para siempre, dijo Ozzy Osbourne.

Este será un regreso emotivo para los fans de la banda, quienes no habían tenido la oportunidad de ver a la alineación original reunida desde su último show en 2005.

¿Quiénes serán las bandas invitadas en el último concierto de Black Sabbath?

Para muchas personas este regreso no es solo un concierto, sino el cierre de un ciclo que trascendió generaciones ya que Black Sabbath fue una de las bandas pioneras en la historia del metal y con más de 75 millones de álbumes vendidos, su legado sigue más vivo que nunca. Es así como el evento incluirá un set en solitario de Ozzy Osbourne antes de que se una a sus excompañeros de Black Sabbath: Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, quienes regresarán a los escenarios para interpretar algunas de las canciones más icónicas del grupo.

Y por si esto no fuera suficiente, lo que hace aún más especial esta ocasión es la participación de una impresionante lista de bandas que acompañarán a Black Sabbath en este histórico evento, pues algunos grupos de renombre mundial y que han seguido con el legado del icónico Ozzy Osbourne serán los encargados de encender aún más el evento; entre los nombres confirmados se encuentran:

Metallica

Slayer

Pantera

Gojira

Halestorm

Alice In Chains

Lamb of God

Anthrax

Mastodon

Sharon Osbourne, esposa de Ozzy, quien ha sido una pieza clave en la carrera del cantante y la banda, junto con Tony Iommi, guitarrista y miembro fundador de Black Sabbath, presentó oficialmente el evento en una conferencia de prensa celebrada en el estadio del Aston Villa. Los dos se mostraron emocionados por la oportunidad de reunir a la banda una vez más y agradecieron el apoyo constante de los seguidores a lo largo de los años.

¿Dónde comprar boletos para ver por última vez a Ozzy Osbourne?

Black Sabbath, fundada en 1968 en Birmingham, es considerada una de las bandas más influyentes de la historia de la música. Con su estilo único que fusionaba elementos del blues y el hard rock con temas más oscuros y pesados, Black Sabbath definió el sonido del heavy metal tal como lo conocemos hoy en día. La banda tocó su último concierto "oficial" en 2017, en el que participaron Osbourne, Iommi y Butler, pero sin Bill Ward, y desde entonces, los fans han esperado pacientemente por una posible reunión de la formación original, que finalmente se hará realidad este verano.

Es así como las entradas para el evento estarán disponibles a partir del 14 de febrero a las 10:00 GMT a través de plataformas como Livenation.co.uk, Ticketmaster.co.uk y Tickets.AVFC.co.uk. Se espera que la demanda sea altísima, ya que los fans de Black Sabbath y Ozzy Osbourne de todo el mundo han estado esperando este momento durante más de 20 años. Además, todo lo recaudado estará destinado a diversas organizaciones benéficas en Birmingham. La banda vendió más de 75 millones de álbumes en todo el mundo, y su legado ha perdurado a través de los años, siendo una fuente de inspiración para innumerables artistas.

Aunque no se revelaron más detalles sobre el show, se dice que ha sido diseñado para ser mucho más que un simple concierto, pues Tom Morello, director musical del evento y conocido por su trabajo con Rage Against the Machine, prometió que “Back to the Beginning” será “el mayor espectáculo de heavy metal de la historia”. Más allá de la reunión de Black Sabbath, la noche estará llena de sorpresas, colaboraciones inéditas y momentos emocionantes que harán historia en el mundo del metal.

