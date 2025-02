Lenka Klobásová y Mauricio Roher: arte para emocionar

Lenka Klobásová “Aknel” (República Checa, 1977) y Mauricio Roher (México, 1982) presentaron la exposición “Fusión Abstracta” en Blanco Castelar, hasta el 9 de febrero, reúne un conjunto de obras pictóricas que reflexionan sobre lo espiritual, el autoconocimiento y el color.

En entrevista, Lenka comentó que su trabajo está inspirado en el círculo y el budismo zen, una escuela que se vincula con el wabi-sabi, filosofía japonesa que busca la belleza en las imperfecciones.

“Expongo siete obras que, en su mayoría, tienen al círculo como elemento central. Esta forma, para mí, está vinculada con la trascendencia; es decir, en el círculo se pierden el principio y el fin, porque no existe realmente la muerte. Cuando tu cuerpo deja de vivir, continúas evolucionando”, explicó la pintora, cuya obra también se nutre de flores y elementos craquelados que aluden al paso del tiempo y a lo imperfecto.

“Cada trazo y cada forma en las obras de Lenka están impregnados de un lenguaje visual que se aleja de la representación figurativa y se acerca a la esencia de la experiencia humana a través de la meditación y el silencio. Elementos tan protagonistas como la presencia de la sombra, un componente crucial en la comprensión del ser y de su entorno”, expresó Mauricio Roher acerca de la artista.

Roher aborda la geografía ontológica

Respecto a su propia obra, el mexicano señaló que aborda la geografía ontológica (el arte de la metafísica que busca entender al ser en general, así como sus propiedades trascendentales), lo cual le ha permitido indagar en las condiciones de su propia existencia.

“Tanto las obras de Lenka como las mías están pensadas desde lo abstracto, de ahí el nombre de la exposición. Sin embargo, lo que ambas comparten es la emocionalidad que pueden provocar. Mi trabajo surgió, por un lado, de una inquietud sobre la ubicación de mi nombre y apellido y, por otro, del encuentro conmigo mismo. Así, la geografía del ser se convierte en una constante intención de encontrarse”, explicó.

Y añadió: “soy abogado de profesión y pintor por convicción. Llevo 14 años en el arte y, aunque me he alejado de la carrera que estudié, me encuentro siempre en la constante búsqueda del ser y de la dignidad, un valor que considero fundamental para que los seres humanos podamos entendernos mejor”.

Obra se nutre de la naturaleza mexicana

Asimismo, el pintor dijo que su obra también se nutre de los colores de la naturaleza mexicana, con los cuales busca evocar las sensaciones que surgen al contemplar el mundo que lo rodea. “Con estas 11 piezas quiero rendir homenaje a la rica paleta cromática de mi país, al mismo tiempo que exploro el color como medio para comunicar sentimientos y emociones”. “Tanto las obras de Lenka como las mías están pensadas desde lo abstracto, de ahí el nombre de la exposición", declaró Roher. FOTO: Especial

Por último, ambos creadores coincidieron en que la exposición es un testimonio de la fuerza transformadora del arte abstracto y de su capacidad para abrir puertas a nuevas formas de entender el mundo. Fusión Abstracta forma parte del amplio programa de galerías, museos y ferias en la Semana del Arte en la Ciudad de México.

