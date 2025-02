Salah Elmur lleva la “Tierra del Sol” a la galería Mariane Ibrahim

Pintor de su propia infancia, Salah Elmur (Sudán, 1966) presenta The Land of the Sun, del 4 de febrero al 3 de mayo, en la Galería Mariane Ibrahim. En estas salas, el artista reflexiona sobre lo que ocurre al interior de los muros en su país, espacios que resguardan la identidad de las mujeres, donde se lleva a cabo el aprendizaje, el encuentro con el otro, la reclusión o la niñez.

Como una referencia a su herencia visual, las obras se inspiran en dos elementos: en su niñez y juventud en Sudán y en el archivo fotográfico que su padre le legó tras su muerte, en el cual se observan imágenes perfectas y negativos en los que el tiempo de exposición otorga dos rostros a las personas que retrata.

Marisol Rodríguez, curadora de la muestra, explicó que representa un vaivén en el tiempo, ya que, además de conectarse con la infancia del artista, también aborda los recientes acontecimientos de un nación que permanece en constante conflicto, que fue conquistada, colonizada y que, en la actualidad, sigue desgarrada por la guerra civil.

"Lo que buscamos fue poner en diálogo a las sombras. Por un lado, encontramos una obra en la que dos amantes permanecen separados en público, pero detrás del muro se toman de la mano; los niños en las escuelas; la vida; la muerte; la lucha y el comercio", comentó.

Tierra del Sol

Créditos: Instagram/marianeibrahimgallery

Por último, mencionó la relación que encuentra con la obra del muralista Diego Rivera (1886-1957), un artista admirado por Elmur.

"Morad Montazami, historiador de arte que escribe el texto de introducción de la exposición, alude a la manera en que la obra del artista sudanés resuena con la creación del mexicano, donde ambos representan un realismo socialista fiel al pueblo y una especie de realismo mágico en torno al paisaje", explicó.

México y Sudán conexiones artísticas

Por su parte, Salah Elmur señaló que entre Sudán y México existe una conexión que hace referencia al color, un elemento esencial tanto en la creación artística como en la vida de ambos países. "Estoy impresionado por el color que veo en México por todas partes y por la amabilidad de la gente. Estoy muy feliz de estar aquí", expresó el pintor, quien compartió que es la primera exposición que tiene en América Latina.

En cuanto a sus inicios y el momento en que comenzó a obtener fama internacional, comentó que vendió su primera obra cuando tenía 18 años, a un dueño de hotel de esa nación, pero que comenzó a vislumbrar el éxito dos años después de ser encarcelado por haber hecho un dibujo que las autoridades consideraron provocador.

Luego de salir de prisión, el artista viajó a Kenia, un país de África oriental, donde empezó a ganar reconocimiento y a desarrollar su creación. Poco después se estableció en Egipto “y 20 años después, aquí estamos”. Finalmente, enfatizó que el 90 por ciento de todas sus obras están profundamente enraizadas en Sudán, “país al que regresa de vez en cuando para alimentarse de los recuerdos y recargar energías”.

