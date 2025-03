Ale Zéguer equilibra sus emociones

Con más de una década en la industria como cantautora y dos discos donde sobresalen sus temas de desamor, Ale Zéguer rompe clichés y aprende a equilibrar sus emociones para conquistar al público ahora con temas más amorosos.

La cantante entró a este mundo gracias a sus letras tristes que en repetidas ocasiones hacen llorar a sus fans en sus presentaciones, todas nacieron de sus emociones que vivió durante siete años de soltería, y hace unos años que encontró el amor e incluso se casó, sintió que su carrera estaba acabada.

“Al enamorarme, no sabía de qué iba a escribir, pero uno como artista tiene esa falsa idea de que tienes que sufrir para crear (...), ahora es escribir desde el amor y desde la estabilidad, me costó trabajo, sin embargo, ya logré ese equilibrio, no es nada fácil y tuve un año de bloqueo creativo, pero aquí estamos”, afirmó.